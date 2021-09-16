«РЕН ТВ»: Пашинян нарушил протокол на саммите ОДКБ, а лидеры не захотели с ним общаться

16 сентября, 18:25

Премьер-министр Армении Никол Пашинян «выделился» нарушениям протокола в рамках заседания ОДКБ, сообщает Minval.az.

Как отмечает телеканал «РЕН ТВ», «главы государств, масштабы дворца нации — традиционного место проведения всех крупных международных саммитов в Таджикистане — смогли оценить из окна автомобиля».

«И тут премьер Армении нарушил установленный протокол. Его кортеж прибыл к месту проведения саммита первым. Хотя вначале должен был приехать генеральный секретарь ОДКБ. После повисла получасовая пауза. Ждать устал даже почетный караул.

Никол Пашинян и на фотографии потом стоял будто отдельно от остальных.  А когда закончили, пытался заговорить с коллегами по организации. Но безуспешно», — отмечает телеканал.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».