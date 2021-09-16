«РЕН ТВ»: Пашинян нарушил протокол на саммите ОДКБ, а лидеры не захотели с ним общаться

Премьер-министр Армении Никол Пашинян «выделился» нарушениям протокола в рамках заседания ОДКБ, сообщает Minval.az.

Как отмечает телеканал «РЕН ТВ», «главы государств, масштабы дворца нации — традиционного место проведения всех крупных международных саммитов в Таджикистане — смогли оценить из окна автомобиля».

«И тут премьер Армении нарушил установленный протокол. Его кортеж прибыл к месту проведения саммита первым. Хотя вначале должен был приехать генеральный секретарь ОДКБ. После повисла получасовая пауза. Ждать устал даже почетный караул.

Никол Пашинян и на фотографии потом стоял будто отдельно от остальных. А когда закончили, пытался заговорить с коллегами по организации. Но безуспешно», — отмечает телеканал.