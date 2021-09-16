Российские «миротворцы» без согласия Баку пропустили в Ханкенди французскую делегацию

Член Национальной ассамблеи Франции Франсуа Пуппони, мэр французского города Арнувиль и представитель города Сарсель совершили незаконный визит на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы и встретились с вожаком ханкендинских сепаратистов Араиком Арутюняном, сообщает Minval.az.

В МИД Азербайджана сообщили, что Пуппони уже не в первый раз совершает незаконный визит на территорию страны.

«За нарушение законодательства Азербайджана имя депутата включено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в нашу страну. Запрет на въезд в Азербайджан будет введен и в отношении мэра французского города Арнувиль, представителя города Сарсель, сопровождавшего в этом незаконном визите члена Национальной ассамблеи Франции. Это безответственное и провокационное поведение представителей Франции неприемлемо и подрывает усилия по установлению мира в регионе после конфликта», – отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Официальный Баку неоднократно выражал свое недовольство в связи с пропуском иностранцев в Карабах.

В феврале на своей пресс-конференции президент Ильхам Алиев заявил, что «мы договорились с российской стороной, что иностранцы могут въезжать туда только с нашего согласия».

«Мы знали и знаем, что там происходит прямо сейчас. Мы знали и во время войны, и до нее. Это, конечно, помогло нам во время войны. Это помогает и сейчас. Поэтому сейчас, когда мы видим, что российские миротворцы тайно пропускают иностранных граждан в Карабах, это вызывает у нас удивление. Мы договорились с российской стороной, что иностранцы могут въезжать туда только с нашего согласия. А соглашение нарушается… Мы знаем вплоть до фамилий тех, кто туда входит и выходит», – говорил президент.