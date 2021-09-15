Пашинян: Если бы мы не отвели войска, это стало бы катастрофой

Если бы власти Армении не отвели войска к советским границам (границам времен существования Советского Союза), это стало бы катастрофической ошибкой. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду в парламенте страны.

По словам Пашиняна, решение было принято для защиты территориальной целостности и суверенитета Армении. При этом решение было принято не единолично, а на основе обсуждений, глубокого анализа.

«Правда, после этого некоторые участники обсуждений заявили, что они не в курсе дел», – приводит «Спутник» слова Пашиняна.

Глава правительства Армении добавил, что он сможет доказать верность принятого решения в случае закрытого обсуждения вопроса.