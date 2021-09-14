Асад поблагодарил Путина за «усилия по защите» международного права

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи в Москве с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за усилия по защите международного права, сообщила канцелярия сирийского лидера.
Встреча прошла в Кремле.
«Я бы хотел использовать эту встречу, чтобы выразить благодарность России и российскому народу за гуманитарную помощь, оказанную сирийскому народу … Я хочу поблагодарить вас и российскую политическую систему, в частности, министерство иностранных дел за усилия, которые были предприняты на международных встречах для защиты международного права», — заявил Асад на встрече с Путиным.