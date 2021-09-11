Из Ирана продолжают идти грузовики сепаратистам в Карабах: опубликованы новые кадры

В СМИ появились новые видеокадры того, как иранские фуры продолжают незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана. Соответствующие кадры опубликованы на youtube- канале Caliber.
Так, сообщается, что в промежутке с 11 августа по 10 сентября в Ханкенди въехали 58 фур различного назначения, в частности, с горюче-смазочными материалами, 55 из них позже выехали обратно.
Как отмечают СМИ, подъезжая к зоне временной ответственности российских миротворцев, на иранские фуры ставят армянские регистрационные номера с целью скрыть точное количество иранских грузовиков, направляемых в Ханкенди.