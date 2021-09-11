Минобороны РФ сообщило о доставке «миротворцами» гумгруза из Армении в Карабах

Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента доставили гуманитарный груз из Армении в Карабахский регион Азербайджана.

«Это емкости для хранения питьевой воды, которые так необходимы жителям Нагорного Карабаха (Карабахский регион Азербайджана – прим. Minval.az) в связи с перебоями питьевой воды. Специальный груз будет передан в школы и детские сады, находящиеся в отдалённых районах вблизи линии разграничения. Доставка осуществлена грузовыми автомобилями Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в сопровождении экипажа военной автоинспекции», — сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня российскими миротворцами совместно с благотворительными организациями была осуществлена доставка гуманитарного груза из города Ереван в Нагорный Карабах (Карабахский регион Азербайджана – прим. Minval.az)», — рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

«За две недели военнослужащие гуманитарного центра миротворческого контингента совершили более 30 рейсов и обеспечили более 200-ми тоннами питьевой воды более 1,5 тыс. жителей г. Степанакерта (Ханкенди – прим. Minval.az)», — отметили в оборонном ведомстве РФ.