Португальский нападающий Криштиану Роналду назвал величайшего из своих соперников. Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился воспоминаниями о соответствующем разговоре с Daily Mail.

Роналду заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси — лучший, против кого ему приходилось играть. При этом величайшим игроком в мире португалец посчитал себя.

По его словам, суд был проинформирован, что свидетель, известный как G9O81, тяжело болен, и это может вызвать трудности для его опроса. «А сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад», — уточнил Стинхейс.