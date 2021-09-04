Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских паралимпийцев

4 сентября, 17:28

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020».

В публикации, размещенной на официальной странице первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

«Азербайджан завершил свое участие на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020»! Очередные золотые медали завоевали Орхан Асланов и Ламия Велиева, побившая рекорд Паралимпиады. От всей души поздравляю всех победителей!

Выражаю благодарность нашим спортсменам! Вы достойно представили Азербайджан! Продемонстрировав высочайший уровень мастерства, решительность, целеустремленность, вы оправдали надежды всех ваших болельщиков!

У нас 14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали! Спасибо вам за это!
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, радости, счастья, новых побед и достижений!»

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.