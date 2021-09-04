Сборная Азербайджана завершила Паралимпиаду с 14 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями

Представители Азербайджана завершили выступление в летних Паралимпийских играх. В пулевой стрельбе на дистанции 50 метров у женщин первой выступила Елена Таранова, у мужчин — Кямран Зейналов. Спортсмены не смогли выйти в финал.

Параатлеты Юлия Яновская и Ламия Велиева приняли участие в финальном забеге на 400 метров. Ю.Яновская заняла 5-е место, а Л.Велиева пробежала за 55 с, побив паралимпийский рекорд и завоевав золотую медаль.

Другой представитель Азербайджана параатлет Орхан Асланов завоевал золотую медаль в прыжках в длину с результатом 7,36 м.

Таким образом, наша сборная завершила свое выступление на летних Паралимпийских играх в Токио-2020 с 14 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями. В настоящее время наша команда занимает 9-е место в медальном зачете.