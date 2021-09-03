Азербайджанским паралимпийцам – слава!

24 августа стартовали Паралимпийские Игры в Токио. Для Азербайджана – уже седьмые по счету. За 47 медальных комплектов вступили в борьбу 36 спортсменов (24 мужчины и 12 женщин, семеро из спортсменов передвигаются в инвалидной коляске).

До сих пор Азербайджан на Паралимпийских играх представляли 83 спортсмена, завоевавших 38 медалей (9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых).

В Азербайджане семь паралимпийских чемпионов, двое из них дважды становились победителями Игр. Самое успешное выступление было в Лондоне в 2012 году, когда 21 спортсмен завоевал 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Самый взрослый спортсмен в составе команды на паралимпийских играх в Токио – 59-летняя Елена Таранова (пулевая стрельба), это шестое выступление на Паралимпиаде для нее.

Самая юная – 17-летняя Дана Шандыбина (плавание). Знаменосцем и капитаном сборной Азербайджана на открытии Паралимпийских игр выступил вице-президент НПКА, двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы Ильхам Закиев.

Сборная Азербайджана покоряет Олимпийские вершины под девизом Yenilməzlər zəfərə doğru («Непобедимые – к успеху!»)

Ежедневные новости о победах наших паралимпийцев в Токио – настоящий подарок, особенно после неудачного выступления азербайджанских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Но паралимпийцы доказали, что наш героический народ способен на большее.

К сожалению, мы мало знаем о них, завоевывающих сегодня комплекты медалей под флагом Азербайджана, а, тем не менее, каждый житель страны должен знать все про нелегкую жизнь спортсменов-паралимпийцев. Невероятная сила духа этих героев заставляет восторженно биться миллионы сердец. И наверняка, для нашего разума недоступно главное: преодоление многолетней сильной боли во время сложнейших тренировок. Но они проходят через нее, так как спорт спасает им жизнь, наполняя ее особым смыслом.

Это в высшей степени успешные люди, преодолевшие себя и прославившие страну, они достойны уважения, не меньшего, чем герои войны.

Президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящим XVI летним Паралимпийским играм в Токио сказал, что такой сильной команды, как на Паралимпийских играх в Токио-2021, еще не было.

И. Рагимов отметил в своем выступлении, что азербайджанские паралимпийцы шли к этой Олимппиаде пять лет, и государством были созданы все условия для успешного выступления.

— Флаг Азербайджана должен развеваться над олимпийским пьедесталом и подарить счастливые моменты нашему народу, — сказал Рагимов, выразив признательность всем федерациям, государственным структурам и частным компаниям за поддержку.

Паралимпийцы, выступающие под флагом страны, не разочаровали: своими победами они еще раз доказали, что Азербайджан – лучший не только на поле боя, но еще и на спортивной арене, где побеждают сильнейшие.

Ежедневно мы с гордостью узнаем об очередных победах наших спортсменов, упорно идущих к заветной цели. Их поздравляют первые лица государства, ими гордится вся страна, преклоняющаяся перед вашим героизмом и силой духа этих мужественных спортсменов, доказавших, что для человека нет ничего невозможного. Их невероятное упорство и мужество – показатель для каждого из нас, ибо только так покоряются недостижимые вершины – как на Олимпиаде, так и в жизни.

Яна Мадатова