Азербайджанским паралимпийцам – слава!

3 сентября, 12:54

24 августа стартовали Паралимпийские Игры в Токио. Для Азербайджана – уже седьмые по счету. За 47 медальных комплектов вступили в борьбу 36 спортсменов (24 мужчины и 12 женщин, семеро из спортсменов передвигаются в инвалидной коляске).

До сих пор Азербайджан на Паралимпийских играх представляли 83 спортсмена, завоевавших 38 медалей (9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых).

В Азербайджане семь паралимпийских чемпионов, двое из них дважды становились победителями Игр. Самое успешное выступление было в Лондоне в 2012 году, когда 21 спортсмен завоевал 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Самый взрослый спортсмен в составе команды на паралимпийских играх в Токио – 59-летняя Елена Таранова (пулевая стрельба), это шестое выступление на Паралимпиаде для нее.

Самая юная – 17-летняя Дана Шандыбина (плавание). Знаменосцем и капитаном сборной Азербайджана на открытии Паралимпийских игр выступил вице-президент НПКА, двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы Ильхам Закиев.

Сборная Азербайджана покоряет Олимпийские вершины под девизом Yenilməzlər zəfərə doğru («Непобедимые – к успеху!»)

Ежедневные новости о победах наших паралимпийцев в Токио – настоящий подарок, особенно после неудачного выступления азербайджанских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Но паралимпийцы доказали, что наш героический народ способен на большее.

К сожалению, мы мало знаем о них, завоевывающих сегодня комплекты медалей под флагом Азербайджана, а, тем не менее, каждый житель страны должен знать все про нелегкую жизнь спортсменов-паралимпийцев.  Невероятная сила духа этих героев заставляет восторженно биться миллионы сердец. И наверняка, для нашего разума недоступно главное: преодоление многолетней сильной боли во время сложнейших тренировок. Но они проходят через нее, так как спорт спасает им жизнь, наполняя ее особым смыслом.

Это в высшей степени успешные люди, преодолевшие себя и прославившие страну, они достойны уважения, не меньшего, чем герои войны.

Президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящим XVI летним Паралимпийским играм в Токио сказал, что такой сильной команды, как на Паралимпийских играх в Токио-2021, еще не было.

И. Рагимов отметил в своем выступлении, что азербайджанские паралимпийцы шли к этой Олимппиаде пять лет, и государством были созданы все условия для успешного выступления.

—  Флаг Азербайджана должен развеваться над олимпийским пьедесталом и подарить счастливые моменты нашему народу, — сказал Рагимов, выразив признательность всем федерациям, государственным структурам и частным компаниям за поддержку.

Паралимпийцы, выступающие под флагом страны, не разочаровали: своими победами они еще раз доказали, что Азербайджан – лучший не только на поле боя, но еще и на спортивной арене, где побеждают сильнейшие.

Ежедневно мы с гордостью узнаем об очередных победах наших спортсменов, упорно идущих к заветной цели. Их поздравляют первые лица государства, ими гордится вся страна, преклоняющаяся перед вашим героизмом и силой духа этих мужественных спортсменов, доказавших, что для человека нет ничего невозможного. Их невероятное упорство и мужество – показатель для каждого из нас, ибо только так покоряются недостижимые вершины – как на Олимпиаде, так и в жизни.

Яна Мадатова

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Скандальные формулировки на сайте «госзакупок» России

3 сентября, 15:15

Российские государственные структуры в очередной раз позволили себе недопустимые выпады против территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает Minval.az, в Единой информационной системе правительства России, в разделе «Закупки», размещён заказ минобороны РФ на обслуживание российского миротворческого контингента, где карабахский регион Азербайджана в следующей редакции: «Оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Нагорный Карабах». О том, что это территория Азербайджана, не упоминается вообще. Отметим, что подобные формулировки противоречат и международному праву, и мандату миротворцев, и даже официальной позиции самой РФ, которая признавала и признает Азербайджан в границах, включающих Карабах.

Наш комментарий

Появление выражения «Республика Нагорный Карабах» на сайте российской правительственной структуры является открытым выпадом против территориальной целостности Азербайджана. Речь, напомним, идет о правительственной структуре, а не сообществе в соцсетях или даже информационном портале. Формулировки, приводимые здесь, должны по крайней мере соответствовать официальной позиции РФ.

Здесь можно, конечно, посоветовать авторам этого объявления ознакомиться с позицией собственной страны или хотя бы прочитать ответ президента РФ Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года, где глава РФ отметил, что «с международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», «сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», и «Нагорный Карабах с точки зрения международного права — тоже Азербайджан». Но вот насколько здесь речь идет о небрежности, а насколько — о намеренной и открытой провокации?

Можно, конечно, поспорить, насколько можно объяснить «небрежностью» появление в 2018 году в официальном «Вестнике Евразийской экономической комиссии» карты Армении с «включением» оккупированных на тот момент территорий Азербайджана. Тем более что ЕЭК карты исправила и принесла официальные извинения. Но вот после развёртывания в Карабахе миротворческого контингента «странностей» и «небрежностей», да еще к тому же направленных в одну сторону, слишком много. Достаточно вспомнить, как в феврале 2021 года МЧС России многократно «корректировало» свой пресс-релиз об отправке в Карабах гуманитарной помощи. Но здесь уже куда более серьезный уровень провокации, чем дискуссия, следует ли в российских релизах писать «Ханкенди» или «Степанакерт».

А тогда уже не получится не озвучить совсем уж неприятный вопрос: как это понимать? Россия, учитывая всю деликатность ситуации, не удосужилась проинструктировать насчёт приемлемых и неприемлемых формулировок хотя бы авторов официальных объявлений и релизов на государственных сайтах?

Намеренно оставим в стороне гадание, к каким итогам войны готовились в некоторых московских кабинетах осенью 2020 года, ждали ли там оккупации Арменией новых территорий Азербайджана и прогнозировали ли какие-то решения по «статусу Карабаха». Просто со дня подписания трёхстороннего заявления прошло уже достаточно времени, чтобы привыкнуть к тому, что уже никакой «Республики Нагорный Карабах» не существует, а вопрос статуса отправился в мусорную корзину. Понятно, что подобные булавочные уколы вряд ли поставят под вопрос границы и территориальную целостность Азербайджана. Но вот подорвать доверие к российской миротворческой операции они вполне могут. Особенно если не последует «работы над ошибками» уже со стороны властей РФ.

Нурани