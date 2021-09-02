Захарова заявила, что Россия всегда выступала за налаживание армяно-турецких отношений

Россия всегда выступала за налаживание армяно-турецких отношений.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Она напомнила про Цюрихские протоколы, которые предполагали поэтапное улучшение отношений.

«Россия выступила просто посредником, а сыграла действенную роль. К сожалению, инициативы не были реализованы сторонами. Мы готовы сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга», — отметила М.Захарова (цитата по Report).

По ее словам, наряду с нормализацией азербайджано-армянских отношений взаимоуважительные отношения между Турцией и Арменией работали бы на мир, стабильность и процветание в регионе.