Захарова заявила, что Россия всегда выступала за налаживание армяно-турецких отношений

2 сентября, 19:40

Россия всегда выступала за налаживание армяно-турецких отношений.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Она напомнила про Цюрихские протоколы, которые предполагали поэтапное улучшение отношений.

«Россия выступила просто посредником, а сыграла действенную роль. К сожалению, инициативы не были реализованы сторонами. Мы готовы сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга», — отметила М.Захарова (цитата по Report).

По ее словам, наряду с нормализацией азербайджано-армянских отношений взаимоуважительные отношения между Турцией и Арменией работали бы на мир, стабильность и процветание в регионе.

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Баку осудил сепаратистскую риторику Еревана

2 сентября, 20:24

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.