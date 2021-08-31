В Москве проходит встреча глав МИД России и Армении

31 августа, 15:17

Армения готова углублять стратегические отношения с Россией, которая является основным военнополитическим союзником и экономическим партнером Еревана. Об этом во вторник в Москве на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил руководитель внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

«Это мой первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел Армении, и это неудивительно: Россия — военно-политический союзник Армении и основной экономический партнер. В этой связи я хотел бы подтвердить готовность армянской стороны и далее выстраивать свои отношения с РФ на основе договора «О дружбе, сотрудничестве, и взаимной помощи» от 1997 года, декларации «О союзническом взаимодействии», — заявил Мирзоян.

Арарат Мирзоян имеет богатый опыт работы на американцев. В частности, в 2012—2013 года являлся координатором программы так называемого «Международного фонда избирательных систем» (IFES) — по сути структуры Госдепартамента и ЦРУ США, писали неоднократно российские СМИ.

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Путин и Лукашенко в сентябре подпишут план по интеграции России и Беларуси

31 августа, 13:10

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси. Об этом посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сообщил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

По словам белорусского дипломата, на встрече в Москве подпишут «все „дорожные карты“ и общую карту углубления интеграции», пишет «Интерфакс». «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем», — цитирует Семашко ТАСС.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран.