Армения готова углублять стратегические отношения с Россией, которая является основным военнополитическим союзником и экономическим партнером Еревана. Об этом во вторник в Москве на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил руководитель внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

«Это мой первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел Армении, и это неудивительно: Россия — военно-политический союзник Армении и основной экономический партнер. В этой связи я хотел бы подтвердить готовность армянской стороны и далее выстраивать свои отношения с РФ на основе договора «О дружбе, сотрудничестве, и взаимной помощи» от 1997 года, декларации «О союзническом взаимодействии», — заявил Мирзоян.

Арарат Мирзоян имеет богатый опыт работы на американцев. В частности, в 2012—2013 года являлся координатором программы так называемого «Международного фонда избирательных систем» (IFES) — по сути структуры Госдепартамента и ЦРУ США, писали неоднократно российские СМИ.