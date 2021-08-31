Высшее руководство Армении не станет посещать Ханкенди завтра

Впервые в истории Армении мероприятия «ко дню «независимости» «Арцаха» пройдут без участия высшего руководства Армении. Об этом пишет ереванская газета Жоховурд.

Издание отмечает, что 1 сентября сепаратисты запланировали мероприятие в Ханкенди, на котором, однако, не будет присутствовать ни президент Армен Саркисян, ни премьер Никол Пашинян, ни даже председатель армянского парламента Ален Симонян.

«Связаться с пресс-секретарем премьер-министра РА Мане Геворкян нам не удалось, однако нам сообщили, что в эти дни Пашиняна в Армении не будет – он отдыхает в Сочи», – пишет газета.