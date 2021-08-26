Ильхам Алиев: Армяне держали в наших мечетях коров и свиней

26 августа, 20:08

После войны весь мир увидел хищное лицо армянского вандализма. Потому что до войны, в период оккупации армянская сторона никого не пускала на оккупированные в то время земли. В то же время и посредники, занимавшиеся этим вопросом, не особо стремились туда ездить. Хотя незаконное заселение считается военным преступлением. Если в начале 1990-х годов Армения проводила незаконное заселение тайно, то в последнее время они настолько обнаглели, что делали это открыто. Сейчас надо вспомнить какие репортажи транслировались по их телевидению до войны. Армяне, приехавшие из-за рубежа – Сирии, Ливана, давали интервью в городе Шуша, говорили да, мы приехали сюда, это армянская земля, мы здесь живем. Пропагандировали это, пропагандировали военное преступление. Кроме нас, им никто ничего не говорил. Минская группа им ничего не говорила. Незаконное заселение шло не только в Шуше, оно и в Джебраиле, и в Зангилане, и в Кяльбаджаре, и в Лачине. Заселение не шло только в Агдаме и Физули. Потому что там ничего не было. Они все разрушили, разрушили до основания наши города и села. Но в других местах – Зангилане, Губадлы, Лачине, Кяльбаджаре и Шуше шло незаконное заселение. Правда, шло мало, потому что у них не было людских ресурсов, но шло. Это военное преступление. За это военное преступление несет ответственность не только Армения, но и те, кто закрывал на это глаза.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«Наши успешные операции положили этому конец. Но, как я сегодня отметил, весь мир видит армянское варварство. Видит, что армяне разрушили наши мечети. Разрушено более 60 мечетей. Армяне держали в наших мечетях коров и свиней. Это – оскорбление для всего мусульманского мира. Еще раз обращаясь перед вами к руководителям всех мусульманских стран, говорю: никогда не забывайте этого, не закрывайте на это глаза, не делайте вид, что не видите этого. Руководство Армении оскорбило весь мусульманский мир. Именно армяне разрушали могилы, стирали надписи с надгробных камней и продавали их, снимали золотые коронки с мертвецов, разрушали наши мечети, по кирпичику сносили наши дома и растаскивали в свои лачуги. Это видит и должен видеть каждый. Мы регулярно привозим на освобожденные земли иностранных гостей – журналистов, политиков, общественных деятелей, чтобы они видели и знали: мы не только освободили свои территории от оккупации, мы избавили регион от армянского фашизма», — отметил лидер Азербайджана. Его слова приводит АзерТадж.

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Президент Азербайджана: Мы освободили большую территорию, чем 7 районов

26 августа, 20:23

Восстанавливая сегодня эти территории, мы восстанавливаем историческую справедливость. К сожалению, наш народ на протяжении долгих лет сталкивается с несправедливостью. В 20-х годах ХХ века по нашему народу были нанесены два больших удара. Первый – в 1920 году. В то время советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении. После этого азербайджанцы в данном регионе подверглись депортации. А второй – в 1923 году, когда на нашей территории было создано искусственное образование – Нагорно-Карабахская автономная область. Для ее образования не было никаких оснований – ни исторических, ни географических, ни экономических. Никаких оснований не было. Просто на наши земли было внедрено это искусственное тело, чтобы оно оставалось как живая бомба, которая взорвется в нужное время. Так и случилось. 7 июля 1923 года была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Ее центральным городом стал наш поселок Ханкенди, который назвали именем палача Степана Шаумяна — Степанакертом. По нашему народу было нанесено два больших удара. Впоследствии тоже были удары. В 1940-1950-х годах с территории Армении – древних азербайджанских земель — были депортированы азербайджанцы. В конце 1980-х годов поднял голову армянский сепаратизм и советская власть на это не отреагировала. Напротив, сепаратистов подстрекали, их покровители бросали нам вызов. Отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединение его Армении было тезисом, который был вброшен в советское время. Он был вброшен через две недели после ухода Гейдара Алиева из власти. Видимо, такие планы существовали давно. Но фактор Гейдара Алиева, его решительность и сила не позволяли, чтобы они подняли голову. Именно тогда и взорвалась та живая бомба, которая была заложена в Азербайджане в 1923 году. Тогдашнее азербайджанское руководство просто не было к этому готово или же не смогло выполнить свой служебный долг. В некоторых случаях совершило предательство. В конечном итоге де-факто Нагорно-Карабахская автономная область была отделена от Азербайджана еще в советское время. Там был создан особый комитет, для руководства им из Москвы был послан проармянски настроенный человек. Фактически объединившись там с армянами, против нас вели работу.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«Азербайджанцы уже стали беззащитными на своей родной земле. Последующая история известна. Мы же обращаем эту историю, эту антиазербайджанскую политику вспять. Мы проделали работу, которая некоторым и не снилась. Сегодня мы полностью владеем положением в регионе, говорим свое слово, освободили оккупированные земли. Сейчас мы закрепляемся на этих землях.

Я вижу, что в некоторых печатных органах говорится, что Азербайджан освободил 7 районов. Это не соответствует действительности. Освободил 7 районов, но наряду с этим освободил город Шуша, наряду с этим освободил Гадрут, наряду с этим освободил 60 процентов Ходжавендского района, освободил поселок Суговушан. Поэтому мы освободили большую территорию, чем 7 районов. Стратегическое значение этих районов налицо. Любой человек, посмотрев на карту, может увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими пунктами как в Карабахском регионе, так и на армяно-азербайджанской границе. Если 7 июля 1923 года было трагедией нашего народа, то в 2021 году мы уже закрыли эту черную страницу. 7 июля уже останется в истории как прекрасная дата. Потому что 7 июля 2021 года мною был подписан Указ о создании Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зон, была восстановлена историческая справедливость», — отметил Ильхам Алиев, слова которого приводит АзерТадж.