Глава государства: В отличие от армян, мы не совершали военных преступлений

26 августа, 19:57

Вторая Карабахская война останется в истории навечно. В многовековой истории азербайджанского народа подобной блестящей и полной победы не было. Мы освободили от оккупантов на поле боя более 300 городов, сел, поселков. Мы вынудили оккупантов, чтобы они, подписав акт о капитуляции, добровольно вышли из других районов. Хотя с первых дней войны я говорил, что руководство Армении должно назвать нам дату, когда покинет наши земли, и мы готовы остановить войну. Так и случилось. 9 ноября Армения уже была готова подписать акт о капитуляции. Были определены даты возвращения нам Агдамского, Кяльбаджарского, Лачинского района. А в ночь на 10 ноября Армения подписала акт о капитуляции и война остановилась. То, что война была остановлена нами, был абсолютно обоснованный шаг. Потому что если бы война продолжалась, то, во-первых, мы понесли бы больше потерь. Если бы война продолжалась, то освобождение Кяльбаджарского и Лачинского района могло столкнуться с определенными трудностями. Потому что природный климат, горы этого региона могли создать нам проблемы. К тому же, начиналась зима. В то же время Азербайджан вел войну по законам войны. В отличие от армян, мы не совершали военных преступлений, не проводили политику этнической чистки. Это еще раз показывает величие нашего народа, мудрость нашей политики.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«Поэтому мы все сделали вовремя. Все вовремя – вовремя освободили наши земли, вовремя остановили войну и одержали историческую Победу. Как я сказал несколько дней назад, мы разнесли в пух и прах все мифы армян. Сегодня Армения открыто признает, что она не может обеспечивать свою безопасность, защищать свои границы, не может жить за свой счет. В таком случае не может быть и речи о независимости. Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно. Потому что абсолютное большинство признаков, присущих независимой стране, у армянского государства нет. А причина этого — их оккупационная политика. Если бы они вовремя прислушались к моим словам и покинули наши земли, то не оказались бы в таком позорном положении. В итоге они все равно вынуждены были прислушаться к моим словам. Я говорил, что они должны убраться с наших земель. Убрались. В итоге произошло то, что я говорил, но они потеряли время. В каком сегодня положении Армения — видит каждый. Конечно, они еще долгие годы будут испытывать шок горького поражения. Мы же после этого будем жить как страна-победитель, народ-победитель, будем жить с гордостью. Мы будем сами строить свое будущее, восстановим освобожденные земли. Будем вечно хранить в своих сердцах память о наших шехидах», — добавил президент, которого цитирует АзерТадж.

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Президент Азербайджана: Мы освободили большую территорию, чем 7 районов

26 августа, 20:23

Восстанавливая сегодня эти территории, мы восстанавливаем историческую справедливость. К сожалению, наш народ на протяжении долгих лет сталкивается с несправедливостью. В 20-х годах ХХ века по нашему народу были нанесены два больших удара. Первый – в 1920 году. В то время советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении. После этого азербайджанцы в данном регионе подверглись депортации. А второй – в 1923 году, когда на нашей территории было создано искусственное образование – Нагорно-Карабахская автономная область. Для ее образования не было никаких оснований – ни исторических, ни географических, ни экономических. Никаких оснований не было. Просто на наши земли было внедрено это искусственное тело, чтобы оно оставалось как живая бомба, которая взорвется в нужное время. Так и случилось. 7 июля 1923 года была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Ее центральным городом стал наш поселок Ханкенди, который назвали именем палача Степана Шаумяна — Степанакертом. По нашему народу было нанесено два больших удара. Впоследствии тоже были удары. В 1940-1950-х годах с территории Армении – древних азербайджанских земель — были депортированы азербайджанцы. В конце 1980-х годов поднял голову армянский сепаратизм и советская власть на это не отреагировала. Напротив, сепаратистов подстрекали, их покровители бросали нам вызов. Отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединение его Армении было тезисом, который был вброшен в советское время. Он был вброшен через две недели после ухода Гейдара Алиева из власти. Видимо, такие планы существовали давно. Но фактор Гейдара Алиева, его решительность и сила не позволяли, чтобы они подняли голову. Именно тогда и взорвалась та живая бомба, которая была заложена в Азербайджане в 1923 году. Тогдашнее азербайджанское руководство просто не было к этому готово или же не смогло выполнить свой служебный долг. В некоторых случаях совершило предательство. В конечном итоге де-факто Нагорно-Карабахская автономная область была отделена от Азербайджана еще в советское время. Там был создан особый комитет, для руководства им из Москвы был послан проармянски настроенный человек. Фактически объединившись там с армянами, против нас вели работу.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«Азербайджанцы уже стали беззащитными на своей родной земле. Последующая история известна. Мы же обращаем эту историю, эту антиазербайджанскую политику вспять. Мы проделали работу, которая некоторым и не снилась. Сегодня мы полностью владеем положением в регионе, говорим свое слово, освободили оккупированные земли. Сейчас мы закрепляемся на этих землях.

Я вижу, что в некоторых печатных органах говорится, что Азербайджан освободил 7 районов. Это не соответствует действительности. Освободил 7 районов, но наряду с этим освободил город Шуша, наряду с этим освободил Гадрут, наряду с этим освободил 60 процентов Ходжавендского района, освободил поселок Суговушан. Поэтому мы освободили большую территорию, чем 7 районов. Стратегическое значение этих районов налицо. Любой человек, посмотрев на карту, может увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими пунктами как в Карабахском регионе, так и на армяно-азербайджанской границе. Если 7 июля 1923 года было трагедией нашего народа, то в 2021 году мы уже закрыли эту черную страницу. 7 июля уже останется в истории как прекрасная дата. Потому что 7 июля 2021 года мною был подписан Указ о создании Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зон, была восстановлена историческая справедливость», — отметил Ильхам Алиев, слова которого приводит АзерТадж.