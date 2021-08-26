Глава государства: В отличие от армян, мы не совершали военных преступлений

Вторая Карабахская война останется в истории навечно. В многовековой истории азербайджанского народа подобной блестящей и полной победы не было. Мы освободили от оккупантов на поле боя более 300 городов, сел, поселков. Мы вынудили оккупантов, чтобы они, подписав акт о капитуляции, добровольно вышли из других районов. Хотя с первых дней войны я говорил, что руководство Армении должно назвать нам дату, когда покинет наши земли, и мы готовы остановить войну. Так и случилось. 9 ноября Армения уже была готова подписать акт о капитуляции. Были определены даты возвращения нам Агдамского, Кяльбаджарского, Лачинского района. А в ночь на 10 ноября Армения подписала акт о капитуляции и война остановилась. То, что война была остановлена нами, был абсолютно обоснованный шаг. Потому что если бы война продолжалась, то, во-первых, мы понесли бы больше потерь. Если бы война продолжалась, то освобождение Кяльбаджарского и Лачинского района могло столкнуться с определенными трудностями. Потому что природный климат, горы этого региона могли создать нам проблемы. К тому же, начиналась зима. В то же время Азербайджан вел войну по законам войны. В отличие от армян, мы не совершали военных преступлений, не проводили политику этнической чистки. Это еще раз показывает величие нашего народа, мудрость нашей политики.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«Поэтому мы все сделали вовремя. Все вовремя – вовремя освободили наши земли, вовремя остановили войну и одержали историческую Победу. Как я сказал несколько дней назад, мы разнесли в пух и прах все мифы армян. Сегодня Армения открыто признает, что она не может обеспечивать свою безопасность, защищать свои границы, не может жить за свой счет. В таком случае не может быть и речи о независимости. Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно. Потому что абсолютное большинство признаков, присущих независимой стране, у армянского государства нет. А причина этого — их оккупационная политика. Если бы они вовремя прислушались к моим словам и покинули наши земли, то не оказались бы в таком позорном положении. В итоге они все равно вынуждены были прислушаться к моим словам. Я говорил, что они должны убраться с наших земель. Убрались. В итоге произошло то, что я говорил, но они потеряли время. В каком сегодня положении Армения — видит каждый. Конечно, они еще долгие годы будут испытывать шок горького поражения. Мы же после этого будем жить как страна-победитель, народ-победитель, будем жить с гордостью. Мы будем сами строить свое будущее, восстановим освобожденные земли. Будем вечно хранить в своих сердцах память о наших шехидах», — добавил президент, которого цитирует АзерТадж.