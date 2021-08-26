Ильхам Алиев: Армения скрывает свои потери

26 августа, 19:50

Мы приняли специальную программу для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Эта программа охватывает несколько лет, и реализуется программа первого года — 2021 года. Созидательные работы и благоустройство, которые сегодня проводятся в регионе, налицо. Для многих это было очень неожиданно, некоторые удивляются, что мы выполняем эту работу такими высокими темпами. Конечно, здесь недостаточно только финансовых средств. Для реализации этих широкомасштабных проектов должны быть технические средства, кадровый потенциал, внутренние ресурсы. Мы мобилизовали все эти силы и сегодня устраняем последствия армянского вандализма. Я говорил, что мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай. Мы сделаем это. Так же, как до сих пор были выполнены все обещания, не осталось ни одного невыполненного обещания, и наша блестящая победа во Второй Карабахской войне является наглядным доказательством этого.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«В период войны азербайджанские военные продемонстрировали и профессионализм, и доблесть, смелость, героизм, а также самоотверженность, в подлинном смысле слова шли на смерть. Светлая память наших шехидов священна для каждого из нас. Планируя операции мы, в первую очередь, думали о возможных потерях, и если провести сравнение, то Азербайджан именно поэтому понес мало потерь. Жизнь каждого шехида неповторима. Гибель каждого шехида — это трагедия, большое горе для его близких, родственников», — сказал президент.

«Но в то же время хочу отметить, что если бы мы при планировании операций не учитывали этот фактор, то шехидов могло бы быть больше. Поэтому по сравнению с армянской армией у нас потерь гораздо меньше. Правда, Армения скрывает свои потери. Но, по имеющейся у нас точной информации, ее потери составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек. Только в результате продолжающихся по сегодняшний день поисковых операций на освобожденных землях обнаружены тела более 1600 армянских оккупантов. Азербайджан и здесь проявляет гуманизм. После Первой Карабахской войны у нас пропали без вести около 4 тысяч человек. Армяне не вернули нам их тела. Но все же мы, руководствуясь самыми высокими принципами гуманизма, делаем и это. Планируя все операции, мы отслеживали ход операций, отслеживали в режиме реального времени. Мы знали, что потери врага составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек. У Азербайджана же было до 3-х тысяч шехидов. Если учесть, что мы проводили контрнаступательную операцию, если учесть, что было 5-6 оборонительных линий, большие инженерные укрепления и природный рельеф был неблагоприятным для нас, то можно понять, в какой степени мы думали о здоровье, сохранении жизней людей, и мы добились этого», — отметил лидер Азербайджана, слова которого цитирует АзерТадж.

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Президент Азербайджана: Мы освободили большую территорию, чем 7 районов

26 августа, 20:23

Восстанавливая сегодня эти территории, мы восстанавливаем историческую справедливость. К сожалению, наш народ на протяжении долгих лет сталкивается с несправедливостью. В 20-х годах ХХ века по нашему народу были нанесены два больших удара. Первый – в 1920 году. В то время советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении. После этого азербайджанцы в данном регионе подверглись депортации. А второй – в 1923 году, когда на нашей территории было создано искусственное образование – Нагорно-Карабахская автономная область. Для ее образования не было никаких оснований – ни исторических, ни географических, ни экономических. Никаких оснований не было. Просто на наши земли было внедрено это искусственное тело, чтобы оно оставалось как живая бомба, которая взорвется в нужное время. Так и случилось. 7 июля 1923 года была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Ее центральным городом стал наш поселок Ханкенди, который назвали именем палача Степана Шаумяна — Степанакертом. По нашему народу было нанесено два больших удара. Впоследствии тоже были удары. В 1940-1950-х годах с территории Армении – древних азербайджанских земель — были депортированы азербайджанцы. В конце 1980-х годов поднял голову армянский сепаратизм и советская власть на это не отреагировала. Напротив, сепаратистов подстрекали, их покровители бросали нам вызов. Отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединение его Армении было тезисом, который был вброшен в советское время. Он был вброшен через две недели после ухода Гейдара Алиева из власти. Видимо, такие планы существовали давно. Но фактор Гейдара Алиева, его решительность и сила не позволяли, чтобы они подняли голову. Именно тогда и взорвалась та живая бомба, которая была заложена в Азербайджане в 1923 году. Тогдашнее азербайджанское руководство просто не было к этому готово или же не смогло выполнить свой служебный долг. В некоторых случаях совершило предательство. В конечном итоге де-факто Нагорно-Карабахская автономная область была отделена от Азербайджана еще в советское время. Там был создан особый комитет, для руководства им из Москвы был послан проармянски настроенный человек. Фактически объединившись там с армянами, против нас вели работу.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«Азербайджанцы уже стали беззащитными на своей родной земле. Последующая история известна. Мы же обращаем эту историю, эту антиазербайджанскую политику вспять. Мы проделали работу, которая некоторым и не снилась. Сегодня мы полностью владеем положением в регионе, говорим свое слово, освободили оккупированные земли. Сейчас мы закрепляемся на этих землях.

Я вижу, что в некоторых печатных органах говорится, что Азербайджан освободил 7 районов. Это не соответствует действительности. Освободил 7 районов, но наряду с этим освободил город Шуша, наряду с этим освободил Гадрут, наряду с этим освободил 60 процентов Ходжавендского района, освободил поселок Суговушан. Поэтому мы освободили большую территорию, чем 7 районов. Стратегическое значение этих районов налицо. Любой человек, посмотрев на карту, может увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими пунктами как в Карабахском регионе, так и на армяно-азербайджанской границе. Если 7 июля 1923 года было трагедией нашего народа, то в 2021 году мы уже закрыли эту черную страницу. 7 июля уже останется в истории как прекрасная дата. Потому что 7 июля 2021 года мною был подписан Указ о создании Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зон, была восстановлена историческая справедливость», — отметил Ильхам Алиев, слова которого приводит АзерТадж.