Ильхам Алиев: Армения скрывает свои потери

Мы приняли специальную программу для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Эта программа охватывает несколько лет, и реализуется программа первого года — 2021 года. Созидательные работы и благоустройство, которые сегодня проводятся в регионе, налицо. Для многих это было очень неожиданно, некоторые удивляются, что мы выполняем эту работу такими высокими темпами. Конечно, здесь недостаточно только финансовых средств. Для реализации этих широкомасштабных проектов должны быть технические средства, кадровый потенциал, внутренние ресурсы. Мы мобилизовали все эти силы и сегодня устраняем последствия армянского вандализма. Я говорил, что мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай. Мы сделаем это. Так же, как до сих пор были выполнены все обещания, не осталось ни одного невыполненного обещания, и наша блестящая победа во Второй Карабахской войне является наглядным доказательством этого.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«В период войны азербайджанские военные продемонстрировали и профессионализм, и доблесть, смелость, героизм, а также самоотверженность, в подлинном смысле слова шли на смерть. Светлая память наших шехидов священна для каждого из нас. Планируя операции мы, в первую очередь, думали о возможных потерях, и если провести сравнение, то Азербайджан именно поэтому понес мало потерь. Жизнь каждого шехида неповторима. Гибель каждого шехида — это трагедия, большое горе для его близких, родственников», — сказал президент.

«Но в то же время хочу отметить, что если бы мы при планировании операций не учитывали этот фактор, то шехидов могло бы быть больше. Поэтому по сравнению с армянской армией у нас потерь гораздо меньше. Правда, Армения скрывает свои потери. Но, по имеющейся у нас точной информации, ее потери составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек. Только в результате продолжающихся по сегодняшний день поисковых операций на освобожденных землях обнаружены тела более 1600 армянских оккупантов. Азербайджан и здесь проявляет гуманизм. После Первой Карабахской войны у нас пропали без вести около 4 тысяч человек. Армяне не вернули нам их тела. Но все же мы, руководствуясь самыми высокими принципами гуманизма, делаем и это. Планируя все операции, мы отслеживали ход операций, отслеживали в режиме реального времени. Мы знали, что потери врага составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек. У Азербайджана же было до 3-х тысяч шехидов. Если учесть, что мы проводили контрнаступательную операцию, если учесть, что было 5-6 оборонительных линий, большие инженерные укрепления и природный рельеф был неблагоприятным для нас, то можно понять, в какой степени мы думали о здоровье, сохранении жизней людей, и мы добились этого», — отметил лидер Азербайджана, слова которого цитирует АзерТадж.