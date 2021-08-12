Женщины-убийцы в Азербайджане – жертвы насилия мужчин

Словосочетание «жестокая женщина» не укладывается в сознании, но, тем не менее, оно есть. Примеров можно привести много, ибо в истории женщины-убийцы «засветились» не меньше, чем мужчины. Достаточно привести в пример Ирму Грезе – старшую надзирательницу в нацистском концентрационном лагере Аушвице, получившую кличку «Светловолосый дьявол». Эта садистка зверски замучила несколько сотен заключенных. Кстати, Грезе является одной из немногих женщин-надзирательниц, которой был вынесен смертный приговор.

Та же самая Бонни, подруга Клайда, расстреливала жертвых с не меньшим энтузиазмом. А если углубиться в дебри истории, то можно насчитать массу женщин-садисток (Дарью Салтыкову, к примеру, или ту же самую императрицу Цы Си, или же Марию Стюарт, вошедшую в историю под кличкой «Мария Кровавая»), пытавших и убивавших ради собственного удовольствия, и отличавшихся гораздо большей свирепостью и жестокостью, которой могли бы позавидовать палачи мужского пола.

Почему сегодня всплыла данная тема? Причина есть. Всякий раз, когда в стране убивают женщину, в социальных сетях начинает муссироваться вопрос: почему все время обсуждают мужчин, истязающих и убивающих своих жен, а вот женщин, убивающих мужчин, никто не осуждает? Дескать, дискриминация по отношению к мужскому полу, и если говорить о насилии в отношении женщин, то почему общество замалчивает акты насилия женщин против мужчин?

Справедливости ради отметим, да, такие факты имеют место быть у нас в стране. И причины – самые разные.

Итак, открываем календарь событий и начинаем прослеживать убийства, совершенные представительницами прекрасного пола у нас в стране.

В 2008 году в Девичинском районе ранее судимая Рагима Мухтарова в результате семейной ссоры удила мужа ударом молотка по голове и закопала его труп в саду. Причины, толкнувшие Р. Мухтарову, не озвучиваются.

В октябре 2015 года в Баку произошло жестокое убийство. Все началось с заявления родных 40-летнего Кямрана Мамедова о его пропаже. В ходе расследования выяснилось, что его убила жена — 39-летняя Лала Мамедова вместе с сообщником. Затем парочка расчленила тело Кямрана и зарыла в Исмаиллинском лесу. Сообщники были задержаны полицией.

В 2019 году бизнесвуман Рена Софиева опоила своего мужа транквилизаторами, а затем забила его до смерти, причем в полицейских отчетах отмечается, что она не только била его, но и нанесла ему 17 ударов ножом. Преступление было заранее обдумано, так как Софиева заявила, что на их с мужем квартиру был «совершен бандитский налет, в результате которого произошло ограбление и убийство ее супруга». Позже Софиева призналась в содеянном, и заявила, что прочла его любовную переписку в телефоне, ее разум отуманила страшная ревность, которая и подтолкнула женщину к совершению убийства.

В 2011 году, жительница Сабирабадского района Гюльназ Алекперова зарубила своего мужа Зейнала топором, затем завернула его тело в целлофан и спрятала в подвале на заднем дворе. Дело в том, что Гюльназ, согласно полицейским отчетам, зарубила мужа за то, что он прознал о любовной связи между ней и деверем (кстати, позже деверь умер от онкологического заболевания).

Жертвы – не преступницы.

Перечисляя все эти злодеяния, обязательно следует отметить, что женщины идут на убийство мужей или сожителей по большей части в случае самообороны.

В 2014 году жительница Губы Гюльнар Ханларова в ходе семейного конфликта убила своего мужа Зейнала, ударив его поленом по голове.

В ноябре 2017 года 23-летняя Тунзаля Велиева, убившая ударом газового баллона своего 28-летнего супруга Назима Велиева, призналась что действовала исключительно в целях самообороны. По ее словам, Назим каждый день избивал и оскорблял ее. Полиция выяснила, что муж несколько дней назад избил ее стулом и сломал руку. У женщины также обнаружили телесные повреждения в области головы и челюсти.

22 апреля 2021 года в посёлке Локбатан Севда Бабаева в ходе семейного конфликта заколола ножом мужа – Эльвина Аскерзаде. По факту прокуратурой Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») УК АР, Севда Бабаева задержана, ведется следствие. Но осудили ли С. Бабаеву по данной статье – пока не известно.

11 марта 2021 года 21-летняя Гюнай Шихалиева, защищаясь от пьяного мужа, убила его ударом лома по голове. Соседи подтвердили, что жизнь Гюнай была похожа на ад: муж-алкоголик постоянно бил и оскорблял ее и детей. На суде Гюнай заявила, что не жалеет о содеянном.

Как видите, факты женского насилия тоже имеются в хрониках МВД и Прокуратуры, и, возможно, мы многого не знаем, ибо не все публикуется. Но, тем не менее, фактов насилия мужчин над женщинами все равно в разы больше.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, опубликованному сегодня, за первое полугодие жертвами умышленных убийств в Азербайджане стали уже 33 женщины.

В заявлении говорится, что психическое и физическое насилие в отношении женщин остается серьезной угрозой для здорового общества. К сожалению, только за первое полугодие этого года совершены умышленные убийства 33 женщин. И самым большим препятствием в борьбе с насилием в отношении женщин является молчание».

Генпрокуратура призывает разомкнуть уста, не становиться соучастниками преступлений и немедленно звонить в колл-центр «961» Генпрокуратуры, если кто-то из граждан стал свидетелем случая насилия над женщиной». О жертвах-мужчинах ничего сказано не было, заметим.

И тут следует уточнить, почему Гепрокуратура призывает именно свидетелей немедленно звонить и сообщать. Причина проста: избитая женщина (а некоторые из них — многократно) не видит смысла идти в полицию, так как все равно вернется ни с чем. «Иди домой, не выноси сор из избы, не позорь своего мужа, завтра помиритесь, зачем тебе это надо?» — вот большинство ответов, которые озвучиваются в кабинетах следователей. Кроме того, мужчине-полицейскому не расскажешь всех причин, и уж тем более – всех подробностей семейного конфликта. Центров по работе с женщинами, подвергшимися насилию в стране мало, просветительская работа практически не ведется, в районах страны продолжают жить по средневековым обычаям, связывающим женщину по рукам и ногам. Случаи насилия, в основном, происходят в районах Азербайджана, где нет ни психологов, ни Центров реабилитации. Да даже если бы они и были, женщины все равно не смогли бы пользоваться их услугами, так как с самого детства их зомбируют сначала в своей семье, затем – в семье мужа. А потому жертве домашнего насилия легче «включить» агрессию и пойти на самосуд, нежели дожидаться суда официального, обнажать душу и бередить раны. Ведь говорили же им «Не выносите сор из избы»! Вот они и не выносят.

Яна Мадатова