Женщины-убийцы в Азербайджане – жертвы насилия мужчин

12 августа, 14:17

Словосочетание «жестокая женщина» не укладывается в сознании, но, тем не менее, оно есть. Примеров можно привести много, ибо в истории женщины-убийцы «засветились» не меньше, чем мужчины. Достаточно привести в пример Ирму Грезе – старшую надзирательницу в нацистском концентрационном лагере Аушвице, получившую кличку «Светловолосый дьявол». Эта садистка зверски замучила несколько сотен заключенных. Кстати, Грезе является одной из немногих женщин-надзирательниц, которой был вынесен смертный приговор.

Та же самая Бонни, подруга Клайда, расстреливала жертвых с не меньшим энтузиазмом. А если углубиться в дебри истории, то можно насчитать массу женщин-садисток (Дарью Салтыкову, к примеру, или ту же самую императрицу Цы Си, или же Марию Стюарт, вошедшую в историю под кличкой «Мария Кровавая»), пытавших и убивавших ради собственного удовольствия, и отличавшихся гораздо большей свирепостью и жестокостью, которой могли бы позавидовать палачи мужского пола.

Почему сегодня всплыла данная тема? Причина есть. Всякий раз, когда в стране убивают женщину, в социальных сетях начинает муссироваться вопрос: почему все время обсуждают мужчин, истязающих и убивающих своих жен, а вот женщин, убивающих мужчин, никто не осуждает? Дескать, дискриминация по отношению к мужскому полу, и если говорить о насилии в отношении женщин, то почему общество замалчивает акты насилия женщин против мужчин?

Справедливости ради отметим, да, такие факты имеют место быть у нас в стране. И причины – самые разные.

Итак, открываем календарь событий и начинаем прослеживать убийства, совершенные представительницами прекрасного пола у нас в стране.

В 2008 году в Девичинском районе ранее судимая Рагима Мухтарова в результате семейной ссоры удила мужа ударом молотка по голове и закопала его труп в саду. Причины, толкнувшие Р. Мухтарову, не озвучиваются.

В октябре 2015 года в Баку произошло жестокое убийство. Все началось с заявления родных 40-летнего Кямрана Мамедова о его пропаже. В ходе расследования выяснилось, что  его убила жена —  39-летняя Лала Мамедова вместе с сообщником. Затем парочка расчленила тело Кямрана и зарыла в Исмаиллинском лесу. Сообщники были задержаны полицией.

В 2019 году бизнесвуман Рена Софиева опоила своего мужа транквилизаторами, а затем забила его до смерти, причем в полицейских отчетах отмечается, что она не только била его, но и нанесла ему 17 ударов ножом. Преступление было заранее обдумано, так как Софиева заявила, что на их с мужем квартиру был «совершен бандитский налет, в результате которого произошло ограбление и убийство ее супруга». Позже Софиева призналась в содеянном, и заявила, что прочла его любовную переписку в телефоне, ее разум отуманила страшная ревность, которая и подтолкнула женщину к совершению убийства.

В 2011 году, жительница Сабирабадского района Гюльназ Алекперова зарубила своего мужа Зейнала топором, затем завернула его тело в целлофан и спрятала в подвале на заднем дворе. Дело в том, что Гюльназ, согласно полицейским отчетам, зарубила мужа за то, что он прознал о любовной связи между ней и деверем (кстати, позже деверь умер от онкологического заболевания).

Жертвы – не преступницы.

Перечисляя все эти злодеяния, обязательно следует отметить, что  женщины идут на убийство мужей или сожителей по большей части в случае самообороны.

В 2014 году жительница Губы Гюльнар Ханларова в ходе семейного конфликта убила своего мужа Зейнала, ударив его поленом по голове.

В ноябре 2017 года 23-летняя Тунзаля Велиева, убившая ударом газового баллона своего 28-летнего супруга Назима Велиева,  призналась что действовала исключительно в целях самообороны. По ее словам, Назим каждый день избивал и оскорблял ее.  Полиция выяснила, что муж несколько дней назад избил ее стулом и сломал руку. У женщины также обнаружили телесные повреждения в области головы и челюсти.

22 апреля 2021 года в посёлке Локбатан Севда  Бабаева в ходе семейного конфликта заколола ножом мужа – Эльвина Аскерзаде. По факту прокуратурой Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») УК АР, Севда Бабаева задержана, ведется следствие. Но осудили ли С. Бабаеву по данной статье – пока не известно.

11 марта 2021 года 21-летняя Гюнай Шихалиева, защищаясь от пьяного мужа,  убила его ударом лома по голове. Соседи подтвердили, что жизнь Гюнай была похожа на ад: муж-алкоголик постоянно бил и оскорблял ее и детей.  На суде Гюнай заявила, что не жалеет о содеянном.

Как видите, факты женского насилия тоже имеются в хрониках МВД и Прокуратуры, и, возможно, мы многого не знаем, ибо не все публикуется. Но, тем не менее, фактов насилия мужчин над женщинами все равно в разы больше.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, опубликованному сегодня, за первое полугодие жертвами умышленных убийств в Азербайджане стали уже 33 женщины.

В заявлении говорится, что психическое и физическое насилие в отношении женщин остается серьезной угрозой для здорового общества. К сожалению, только за первое полугодие этого года совершены умышленные убийства 33 женщин. И самым большим препятствием в борьбе с насилием в отношении женщин является молчание».

Генпрокуратура призывает разомкнуть уста, не становиться соучастниками преступлений и немедленно звонить в колл-центр «961» Генпрокуратуры, если кто-то из граждан стал свидетелем случая насилия над женщиной». О жертвах-мужчинах ничего сказано не было, заметим.

И тут следует уточнить, почему Гепрокуратура призывает именно свидетелей немедленно звонить и сообщать. Причина проста: избитая женщина (а некоторые из них — многократно) не видит смысла идти в полицию, так как все равно вернется ни с чем. «Иди домой, не выноси сор из избы, не позорь своего мужа, завтра помиритесь, зачем тебе это надо?» — вот большинство ответов, которые озвучиваются в кабинетах следователей. Кроме того, мужчине-полицейскому не расскажешь всех причин, и уж тем более – всех подробностей семейного конфликта. Центров по работе с женщинами, подвергшимися насилию в стране мало, просветительская работа практически не ведется, в районах страны продолжают жить по средневековым обычаям, связывающим женщину по рукам и ногам. Случаи насилия, в основном, происходят в районах Азербайджана, где нет ни психологов, ни Центров реабилитации. Да даже если бы они и были, женщины все равно не смогли бы пользоваться их услугами, так как с самого детства их зомбируют сначала в своей семье, затем – в семье мужа. А потому жертве домашнего насилия легче «включить» агрессию и пойти на самосуд, нежели дожидаться суда официального, обнажать душу и бередить раны. Ведь говорили же им «Не выносите сор из избы»! Вот они и не выносят.

Яна Мадатова

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Вахабзаде в роли агента влияния против Азербайджана. А кто заказчик?

12 августа, 15:15

Ангажированным кругам свойственно прибегать к применению грязных политических технологий. Фейки, целенаправленные провокации, искусственное нагнетание ситуации и т.д. – в ход пускаются любые методы, лишь бы достичь желаемого. Порой такие технологии применяются в отношении стран, неподдающихся никакому давлению и верных своей политической линии. Как правило, заказчики, видя неэффективность применяемых методов, прибегают, не брезгуя даже национальным вопросом.

Скандал вокруг провокационных высказываний Исфандияра Вахабзаде, продолжает оставаться в в фокусе внимания российской онлайн–аудитории, даже после заявления официального Баку о том, что дипломат был уволен пять лет назад и не представляет Министерство иностранных дел или какой либо другой государственный орган. Казалось бы, тут вопрос должен был быть полностью исчерпан. Но искусственное удержание вопроса в повестке дня России свидетельствует о планах некоторых кругов использовать его в качестве давления на Азербайджан, в котором отношение к русским, русскому языку, в отличие от ряда остальных постсоветских стран известно всем: оно продолжает оставаться на высоком уровне. Все это, конечно, не может не вызывать удивления и вопросов.

Дураков и радикалов, как известно, хватает везде. Как удалось выяснить Minval.az из достоверных источников, в период пребывания Исфандияра Вахабзаде на посту посла в Беларуси, соответствующими структурами этой страны до сведения Баку было доведено, что дипломат является неадекватным, и, вдобавок ко всему, имеет психические проблемы.

С другой стороны, не стоит забывать о том, что позиционирующий себя оппозиционером Вахабзаде входит в близкий круг экс-министра здравоохранения Али Инсанова, который также ныне строит из себя оппозиционера. Но изрядную пищу для размышления дает тот факт, что нагнетанием ситуации заняты пропагандист Владимир Соловьев и скандальный политик Владимир Жириновский. Пытаясь держать вопрос в повестке дня, эти маргинальные персонажи стараются всячески политизировать его. Очевидны и их цели: создать напряженность в азербайджано-российских отношениях, используя высказанную глупость дурачком Вахабзаде, завербованным, как неоднократно отмечали знающие люди, спецслужбами СССР с первых лет своей дипломатической карьеры.

А что если похожее сотрудничество Вахабзаде теперь уже продолжает с советующими российскими структурами, которые решили выпустить своего протеже на сцену в подходящий как раз для них момент?

Здесь стоило бы обратить внимание на выбранное время для реализации провокационного плана. Дело в том, что азербайджанская общественность в последнее время активно выражает свое обоснованное беспокойство продолжением поставок российского оружия в Армению после ее разгрома осенью прошлого года. Кроме того, азербайджанскую общественность крайне возмутило несправедливое расследование дела убийства 19-летнего соотечественника Вакиля Абдуллаева в Новосибирской области России, в частности, освобождение из тюрьмы инспектора Александра Гусева, застрелившего юношу.

Тогда, напомним, азербайджанские общественники обратились к президенту РФ Владимиру Путину с целью справедливого рассмотрения данного вопроса. Кроме того, мы видим, как в настоящее время при попустительстве российских миротворцев происходит усиление армян на территориях, которые они временно контролируют, обещанный вывод армянских военных с этих территорий не состоялся, напротив, они продолжают «тайно» прибывать туда, им поставляются боеприпасы из Армении. Дополнительные вопросы у нашей общественности вызывает молниеносное стремление России взять под контроль армяно-азербайджанскую границу. Все это, судя по всему, не понравилось определенным кругам в РФ, которые не привыкли сталкиваться с консолидированным общественным отпором. Сегодняшний Азербайджан – это не просто постсоветское государство, но и суверенная страна, не только определяющая региональную повестку,  но и не сидящая молча, когда тот или иной вопрос противоречит ее интересам.

В России хорошо понимают, что на дворе XXI век, и попытки действовать методами XI Красной Армии больше не получается, потому и решили пойти по другому пути, в данном случае – озвучить устами своего агента влияния – Вахабзаде – провокационные высказывания и попытаться таким образом добиться своих грязных политических целей.

Причем в целях реализации грязного плана запущены все ресурсы – организована масштабная пиар-кампания в России, включены известные пропагандисты, глупость Вахабзаде обсуждают даже на федеральном телеканале. Все это наглядно демонстрирует заинтересованность некоторых кругов в этой стране в нагнетании вопроса. А потому неудивительно, что в антиазербайджанской кампании особое рвение демонстрируют также армяне, чьи интересы, как обычно бывает в таких случаях, совпадают с ангажированными кругами. Удивляет другое – об отношении к России, россиянам и к русскому языку в Армении известно всем, и, казалось бы, Москву должно заботить именно это, а не провокационный ляп одиозного экс-дипломата…

Все течет, все меняется, на место одних дурачков приходят другие, так уж устроен мир. Не всем свойственно поддаваться на фейки. Практика прошедших лет неоднократно демонстрировала, что подобные кампании, авторов которых легко было раскусить, никогда не увенчивались успехом. Истории свойственно повторяться и теперь. А нам, впрочем, делать выводы из произошедшего.

М. Салимов