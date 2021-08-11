Насилие как образ жизни

Говорят, что пандемия открыла в человеке самые нехорошие черты. Просто вскрыла как гнойник, и вся дрянь, находящаяся внутри, поперла наружу зловонным вулканом.

Согласно сообщению Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, в Азербайджане в период пандемии участились случаи домашнего насилия, причем, не просто избиения и истязания женщин, в результате которых жертва, хромая и стеная, снова вставала к плите и стиральной машине, а истязаний, заканчивающиеся гибелью женщин. Хотя подобное увеличение случаев насилия прокатилось по всему миру, мы, тем не менее, рассматриваем именно Азербайджан, как страну, проблемы которой нас волнуют больше всего.

Факты ужасают: только за 10 дней июля 2021 в стране официально зафиксировано 5 жестоких убийств представительниц прекрасного пола.

А если брать статистические данные за 2021 год в целом, то за шесть в стране было зарегистрировано 1315 преступлений, совершенных в отношении женщин, в том числе 550 фактов, сопряженных с насилием. И опять же – согласно той же статистике, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмеченных преступлений совершено на 9 % меньше. Так или иначе.

Согласно сводкам МВД, больше всего преступлений, связанных с бытовым насилием, совершается на территории Хазарского, Сабунчинского, Гарадагского районов Баку, а также в Сумгайыте и Абшеронском районе.

По Хазарскому району в прошлом году было зарегистрировано 89 указанных фактов (в 2019 – 75), Сабунчинскому – 63 (в 2019 – 66), Гарадагскому – 58 (в 2019 – 66). В Сумгайыте показатели за прошлый и предыдущий годы почти одинаковы (77 и 78), в Абшеронском районе в 2020 году выявлено 60 фактов бытового насилия, а в 2019 – 62.

Районы, в которых бытовое насилие сведено к минимуму, также были отмечены в статистике МВД: это Агстафинский, Хызинский и Огузский районы.

Согласно статистике Прокуратуры, в 2020 году 62 случая бытового насилия завершились убийством, 25 – покушением на убийство, так же были зафиксированы три самоубийства, совершенных на почве бытового насилия.

В начале августа вся страна обсуждала жестокое убийство 24-летней жительницы поселка Мардакян Севиндж Магеррамовой, которой муж Физули Гараев перерезал горло, как жертвенному барашку. Вот так все просто: взял и убил. И это далеко не ново для поведенческого «кодекса» определенной прослойки мужского населения страны. Севиндж стала очередной, но далеко не последней в списке жертв семейного насилия в Азербайджане.

Парадокс заключается в том, что на Кавказе женщин принято уважать и почитать – согласно кодексу чести (правда, очень древнему кодексу). Но то ли чести не осталось, то ли кодекс изменился – мы не знаем. А ведь, казалось бы, прогресс должен был сказаться на сознании, но увы. Остается печальный факт: большинство женщин в Азербайджане сегодня, в 21 веке, также не имеют практически никаких прав, особенно в ортодоксальных семьях, количество которых, несмотря на прогресс, становится все больше. Время идет, а пережитки прошлого никак не отпадут, никак ни канут в Лету.

А ведь именно в Азербайджане, в годы существования Азербайджанской демократической Республики, женщина первой обрела право голоса – согласно кампании по освобождению «женщин Востока». Она скинула чадру, пошла учиться, начала работать, стала неотъемлемой частью цивилизованного общества. Азербайджанская женщина получила независимость раньше, чем женщина в Англии, не имевшая на тот момент права переступать порога учебных заведений наравне с мужчинами, не имевшая права рассчитывать на справедливое наказание для изувера-мужа, избивающего ее хлыстом.

В 1995 году наша страна присоединилась к международной Конвенции по Устранению всех видов Дискриминации по отношению к Женщинам. С 2005 по 2010 годы был принят ряд законов, в частности об обеспечении Гендерного равенства, а также Закон о предотвращении Домашнего насилия.

Но, так или иначе, даже в 21 веке повседневность азербайджанской женщины соприкасается с массой ограничений, связанных напрямую с патриархальным укладом семьи. И если патриархальное ортодоксы прошлого считали, что место женщины – на кухне, то современные адепты патриархата – согласно зловещей статистике МВД – сегодня считают, что место женщины – в могиле.

Несмотря на прогресс, происходящий в вопросах женского права в мире, в Азербайджане первейшей преградой для женщины является факт отсутствия самоопределения. Большинство женщин по-прежнему не имеет права самостоятельно выбирать себе мужа, им не позволяют учиться, а отсутствие образования приводит к тому, что женщина эта лишена в будущем возможности самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Так, если в Баку, по данным Госкомстата, половина студентов — девушки, то в некоторых регионах их уже 40%. В консервативных семьях родители иногда не дают девочкам доучиться даже в средней школе, обручая их с двоюродными братьями еще в несовершеннолетнем возрасте, а затем, сразу же после достижения совершеннолетия выдают замуж. Кроме того, в стране по-прежнему существует проблема ранних браков, с которыми, по словам правозащитников, невозможно бороться из-за ментального склада ума большинства населения страны.

Если мы хотим стать европейской нацией, то должны рассматривать отношение к женщине, ее реальное равноправие как вопрос политического характера. Какой избирательницей, каким политическим лидером или государственным служащим сможет быть женщина, если дома о нее вытирают ноги и не считают за человека вообще?

Споры на тему «Права женщины в Азербайджане» в любых социальных сетях и на форумах всегда превращаются в зловонный слив негатива. Создается впечатление, что большая часть общества никак не желает сбрасывать с себя скорлупу предрассудков и понять наконец, что женщина – не только мать, домохозяйка и жена. Женщина – полноправный гражданин, защищенный законами страны наравне с мужчиной. Гражданин, имеющий право голоса, право выбора, право на независимость. Ведь именно этого хотели славные создатели АДР. Но, к сожалению, народ Азербайджана так и недопонял их благих намерений, предпочитая оставаться в вечном плену предрассудков и позорных условностей.

Яна Мадатова

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə «Gender, ailə və demoqrafiya məsələlərinin işıqlandırılması» istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.