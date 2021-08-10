Пойдут ли власти на очередной локдаун?

В связи с резким приростом заболевших коронавирусной инфекцией в Азербайджане многие граждане с грустью думают о том, что скоро страна погрузится в пучину очередного локдауна. Снова запретят выходить из дома, закроются рестораны и кафе, работать будем дистанционно, улицы опустеют, на дорогах будет строгий контроль.

Отметим, что власти многих стран преподносят локдауны как необходимую меру в борьбе с пандемией коронавируса. Но если год назад ни у кого не было достоверной статистики, но теперь эта статистика имеется.

Для многих обывателей локдауны представляют собой «логичное» средство в борьбе с распространением вирусов. Данный подход, однако, базируется не на научно исследованных данных, а продиктован, скорее, испытываемым страхом.

На самом деле, локдауны никак не помогают предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. К такому выводу в своем исследовании пришли ученые, которые попробовали установить, влияет ли введение локдауна на уровень смертности от коронавируса. Исследование было опубликовано журналом Nature.

Для этой цели были проанализированы данные из 87 стран мира в период с 24 февраля по 23 августа 2020 года. Как выяснилось, правительственные ограничения оказались контрпродуктивными в борьбе с пандемией.

По мнению авторов, показательны примеры Ирландии и Перу. В Ирландии с 29 июня 2020 года были открыты пабы, рестораны и парикмахерские – при отсутствии обязанности носить маску. В течение последующих месяцев смертность от коронавируса не только не увеличивалась. Напротив, показатель начал снижаться.

Напротив, власти Перу ввели одни из самых строгих карантинных ограничений в мире. Тем не менее, локдаун никак не остановил распространение коронавируса: уровень смертности из расчета на миллион населения – из-за катастрофического состояния местной системы здравоохранения и обрядов в соответствии с местными языческими поверьями – остался одним из самых высоких в мире (по состоянию на 20 сентября 2020 года).

Кроме того, как считают ученые, локдаун – тюрьма современного общества – уже успел нанести непоправимый вред как жизни граждан, так и экономике стран, которые его вводили.

Сейчас по всему миру прокатилась волна протестов против коронавирусных ограничений и запретов, люди собираются на многотысячных митингах, в которых участвуют не только противники ограничительных мер, но и вакцинации в целом, считая пандемию коронавируса ни чем иным, как обычным картельным заговором ВОЗ и акул фармакологического бизнеса.

Но, так или иначе, ареал заболевания расширяется, соседствующие с Азербайджаном страны переживают очередной пик. Это видно на примере Грузии и России, где суточный прирост и смертность от коронавирусной инфекции приобретают зловещие масштабы.

Сотрудник Minval.az задал вопрос экономисту Натику Джафарлы о том, пойдет ли Азербайджан на очередной локдаун в связи с резким ростом количества заболевших коронавирусом в стране?

— Мир накрыла очередная волна корорнавируса, причем, счет этим волнам уже потерян. Кто-то говорит, что это третья волна, кто-то – четвертая, в СМИ упоминалось о пятой волне, которая вот-вот накроет население мира осенью. Несмотря на предпринимаемые антиковидные меры, уровень заражения растет. В США впервые за последние несколько месяцев количество зараженных коронавирусом превысило 100 000 человек. И в Азербайджане зафиксирован значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, показатели уже перевалили за 1100 человек за сутки. Но параллельно идет и процесс вакцинации, первую дозу вакцины получили уже больше трех миллионов человек, и непонятно, почему, допустим, в прошлом августе, когда отменили выход из дома по СМС, когда позволили работать точкам общепита, и при этом вакцинированных было практически 0, при этом цифры суточного заражения были на отметке 200-300 человек. А сейчас при том, что столько человек вакцинировано и цифры заражения все равно растут – вызывает ряд вопросов, ответов на которые пока что нет.

Что касается локдаунов, то во всем мире их стараются избегать. Даже в США уже говорят о том, что локдауны, по сути, не имеют никакого смысла и не приносят никакой пользы, только усугубляют протесты в обществе и опускают экономическое положение в стране. В России также не пошли на локдаун, хотя эта страна сейчас переживает пик заболеваемости и повышения уровня смертности от коронавирусной инфекции. Даже в начале года не было таких цифр! И поэтому я не думаю, что в Азербайджане будет объявлен локдаун, так как экономика наша не выдержит его. Экономика страны еле-еле приходит в себя: в прошлом году ВВП страны упало на 4%, а начиная с марта месяца уже наблюдается рост экономики страны на уровне 2%. Правда, это незначительные цифры, но все же они говорят о положительной тенденции. И поэтому если будет объявлен очередной локдаун, то экономическое положение в стране опять сильно пошатнется, чем даже в прошлом году, потому что те остатки малого и среднего бизнеса, которые выжили после прошлого года, не смогут прийти в себя после новых запретов. Да и правительство не пойдет на жесткие шаги, просто могут оставаться какие-то ограничения в виде запрета свадебных мероприятий, похорон, короче, всех тех мероприятий, которые собирают в одних стенах большое количество людей. Скорее всего, еще очень длительное время не будет снят запрет на пользование общественным транспортом в выходные дни. Но полного локдауна, который мы пережили в прошлом году, скорее всего, уже не будет, правительство Азербайджана навряд ли пойдет на такой шаг, так как если будет введен повторный жёсткий локдаун, то ему придётся раскошеливаться и раздавать деньги не только гражданам, но и бизнесу тоже. Иными словами, если правительство объявит жёсткий карантин и при этом не выделит деньги для амортизации ущерба от ограничительных мер, то малые и средние предприятия вынуждены будут объявить себя банкротами, что приведёт к еще большому росту безработицы, и в итоге бюджет недополучит огромные средства, которые в этом году правительство рассчитывало получить в виде налогов и таможенных пошлин.

Яна Мадатова