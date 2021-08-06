Скандал с Тимановской: из Японии вышлют двух чиновников Беларуси

6 августа, 09:55

Из Японии вышлют двух членов олимпийской сборной Беларуси, причастных к попытке вывезти белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую. Об этом сообщает Международный олимпийский комитет в пятницу, 6 августа.

В частности, аккредитации лишили тренеров Артура Шимака и Юрия Моисевича.

На данный момент Шимак и Моисевич уже покинули Олимпийскую деревню, но МОК «предоставит им возможность высказаться», отметили в комитете. Затем они должны будут покинуть Токио.

Напомним, в Токио легкоатлетка Кристина Тимановская выступила с критикой решения белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. Бегунья утверждала, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Ей пришлось обратиться за помощью к полиции аэропорта. Спортсменку взяли под охрану. После этого Тимановскую исключили из олимпийской сборной Беларуси. Ее супруг покинул Беларусь, выехав в Украину. Сама легкоатлетка решила улететь в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу. Однако в последний момент пересела на рейс в Австрию.

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Ученые: вакцина БЦЖ может сдержать цитокиновый шторм при COVID-19

6 августа, 10:26

Группа исследователей Национального института исследований туберкулеза CMR и Национального института эпидемиологии ICMR в Индии обнаружила доказательства того, что вакцина, используемая для снижения риска туберкулеза (БЦЖ), может дать пожилым людям некоторую защиту от COVID-19. Статья опубликована в журнале Science Advances.

В ходе исследования специалисты провели вакцинацию 82 добровольцев в возрасте от 60 до 80 лет вакциной БЦЖ и изучили образцы взятой через месяц крови. При анализе образцов исследователи выявили снижение ряда цитокинов, которые были связаны с воспалением: IL-6, интерфероны 1 типа, интерлейкин-2 (IL-2) и TNF-alpha GM-CSF. Также наблюдались более низкие уровни некоторых хемокинов, таких как матриксные металлопротеиназы и белки острой фазы, оба из которых также были связаны с развитием воспаления.

Ученые отмечают, что многие из цитокинов, чей уровень снижался у вакцинированных, способствуют более тяжелому COVID-19, что указывает на возможную эффективность БЦЖ, как средства профилактики осложнений при коронавирусе. Вакцина против туберкулеза может оказаться полезной в качестве временной меры для пожилых людей, ожидающих вакцинации против SARS-CoV-2.