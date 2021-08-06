Скандал с Тимановской: из Японии вышлют двух чиновников Беларуси

Из Японии вышлют двух членов олимпийской сборной Беларуси, причастных к попытке вывезти белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую. Об этом сообщает Международный олимпийский комитет в пятницу, 6 августа.

В частности, аккредитации лишили тренеров Артура Шимака и Юрия Моисевича.

На данный момент Шимак и Моисевич уже покинули Олимпийскую деревню, но МОК «предоставит им возможность высказаться», отметили в комитете. Затем они должны будут покинуть Токио.

Напомним, в Токио легкоатлетка Кристина Тимановская выступила с критикой решения белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. Бегунья утверждала, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Ей пришлось обратиться за помощью к полиции аэропорта. Спортсменку взяли под охрану. После этого Тимановскую исключили из олимпийской сборной Беларуси. Ее супруг покинул Беларусь, выехав в Украину. Сама легкоатлетка решила улететь в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу. Однако в последний момент пересела на рейс в Австрию.