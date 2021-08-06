Токио-2020: Борцы Мария Стадник и Гаджи Алиев вышли в полуфинал

На Летней Олимпиаде-2020 в Токио сегодня на ковер вышли представители сборной Азербайджана по вольной борьбе. Они начали старт с 1/8 финала. Двое из них вышли в полуфинал.

Так, Мария Стадник на старте одолела Стальвиру Оршуш (ОК России) со счетом 11:7, а затем переиграла Сару Хамди (Тунис) — 10:0 и вышла в полуфинал. Ее соперницей будет представительница Японии Юи Сусаки.

А Гаджи Алиев победил на старте Адама Диатта (Сенегал) со счетом 4:0, а затем обыграл казахстанского борца Даулета Ниязбекова — 9:1 и вышел в полуфинал. Его соперником будет представитель Индии Баджранг Пуния.