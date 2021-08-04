Борец Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио

Украинский борец азербайджанского происхождения Парвиз Насибов уступил в финале Олимпиады в Токио в категории до 67 кг, но стал серебряным призером.

В финальной схватке он проиграл Мохаммаду Резе Гераи из Ирана – 1:9.

«Это борьба, бывает все. Наверное, тактически проиграл. Было тяжело, готовился к сопернику, знал его сильные стороны, но пропустил его атаки», — сказал он.