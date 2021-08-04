Человеческая беспечность как главная причина пожаров в Азербайджане

Настал самый жаркий месяц календаря – август, который принес огненные вихри, постепенно охватившие практически всю планету.

Страны Средиземноморья страдают от беспрецедентной жары свыше 40 градусов по Цельсию и тяжелых лесных пожаров. В Турции по-прежнему не удается затушить десять очагов лесных пожаров, три из них — в провинции Анталья. Число жертв разрушительных лесных пожаров в Турции возросло до пяти. В районе курортного города Манавгат в провинции Анталья во время пожаротушительных работ погибли двое рабочих, которые работали на бульдозерах. В Манавгате в тот же день были эвакуированы еще два района, в которых начали гореть дома.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на средиземноморском побережье Турции. Работу пожарных несколько дней осложнял сильный ветер. Были эвакуированы жители многих населенных пунктов и отдыхающие в отелях. Власти изучали различные версии, и в конце концов была озвучена основная причина: диверсионный поджог, о чем сообщил президент Турции Эрдоган.

Отметим, что азербайджанские пожарные-спасатели плечом к плечу с турецкими братьями борются с огненной стихией, и факт их мужества и стойкости был отмечен турецкими властями, приславшими благодарственное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В Италии за последние 24 часа пожарные провели более 800 операций по тушению лесных пожаров. Наиболее серьезная ситуация сложилась на острове Сицилия, где бушуют лесные пожары в районе города Катания. По данным береговой охраны, около 170 человек в районе Катании, пытавшиеся спастись от огня на пляже, были эвакуированы на лодках.

Губернатор острова Нелло Музумечи написал в Facebook о серьезных разрушениях в результате пожаров, возникших из-за аномальной жары, а также действий поджигателей. По его данным, жаркая погода продержится в регионе еще, по меньшей мере, до 6 августа. Музумечи сообщил, что попросил главу правительства Италии Марио Драги объявить мобилизацию национальной службы гражданской защиты.

В Греции ожидается дальнейшее повышение температуры до 48 градусов, метеорологи заявляют о рекордно жарком периоде, горит остров Родос, ведомство гражданской защиты Греции на чрезвычайном заседании приняло решение о приведении служб в полную готовность на случай экстренных ситуаций.

Масштабные лесные пожары охватили и Россию. Согласно сообщению МЧС РФ, масштабные пожары в Якутии связаны как с действиями человека, так и с глобальным потеплением. Экологи предупреждают, что в будущем подобные катаклизмы станут еще масштабнее.

К сожалению, и у нас в стране в жаркое время года случается возгорание лесных зон. Максимальное количество лесных пожаров было зафиксировано в 20-х числах августа 2019 года. Сначала случился масштабный пожар в Гирканском национальном парке, далее очаги возгорания были зафиксированы в Лянкяранском, Лерикском, Губинском, Ярдымлинском, Огузском, Габалинском, Агсуинском, Исмаиллинском, Шекинском районах. В общей сложности на борьбу с возгоранием министерство по чрезвычайным ситуациям направило 900 сотрудников личного состава, 70 единиц техники, четыре вертолета и один самолет-амфибию. С пожарами справились, и, как отметили в Минэкологии, на месте сгоревших деревьев были посажены новые.

Несколько дней назад произошел пожар в Ярдымлы, затем возгорание было зафиксировано на территории лесничества Осакюча на границе с Гирканским национальным парком. К счастью, пожары были локализованы, но с учетом жаркой погоды вполне вероятно возникновение новых.

Сотрудник «Минвала» поговорил с директором департамента защиты биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий при министерстве экологии и природных ресурсов Хикметом Ализаде. По его словам, в пожарах, когда–либо происходивших на территории страны, имеет место именно человеческий фактор, так как самовозгорания в условиях климатических зон страны происходят крайне редко. И если в Турции леса пострадали по причине лиц, спланировавший и осуществивших масштабную политическую диверсию, то в Азербайджане причиной возгораний становится именно человеческая беспечность, возгорания в лесных зонах происходят исключительно по вине недобросовестных граждан, бросающих окурки и спички в зоне сухой травы, оставляющих в траве бутылки и бутылочные осколки, которые при накаливании раскаляются, и в последствии происходит возгорание сухой травы и веток.

Согласно комментарию Х. Ализаде, август – самое частое время пожаров в Азербайджане:

– Если вы проследите за статистикой пожаров в нашей стране, то увидите, что практически все возгорания происходят именно в августе. Кроме того, температурный коллапс прослеживается сегодня по всему миру, аномальная жара становится причиной масштабных пожаров в Турции, США, Канаде, Италии, Греции. Причина наших лесных пожаров — 95% антропогенное воздействие. Конечно же, преднамеренный поджог тоже рассматривается, этот факт не исключается. Страна только что выиграла войну, и мы не исключаем «армянский след» как причину возникновения очагов возгорания.

Кроме того, антропогенный фактор – это еще и люди, чем–то недовольные, или, скажем, уволенные по каким-то причинам из лесного хозяйства. В качестве акта мести они вполне могут преподнести такой страшный «сюрприз». Да, Минэкологии установило много камер наблюдения в разных лесных зонах страны, но они не приносят должного результата, так как оборудование установлено не повсеместно. Кстати, камеры часто ломают или заслоняют объектив, чтобы мы не могли наблюдать за происходящим.

Лесные зоны страны постоянно курируют сотрудники Лесного хозяйства и нацпарков в регионах. И, кстати, особо хочется отметить, что во время пожаров все эти люди борются с огнем рядом с сотрудниками МЧС. Мы хотим выразить им всем благодарность, и особое спасибо сказать местным жителям, помогавшим тушить лесной пожар. Спасибо им за то, что таскали ведра с водой и песком, забивали огонь лопатами. Как могли – помогли нашим пожарным. Именно в такие минуты понимаешь, что единство – это очень хорошо и важно, люди спасают природу своей страны, богатство своей страны, экологию своей страны.

Яна Мадатова