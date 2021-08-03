Эльданиз Салимов арестован на 3 месяца (обновлено)

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении лишенного депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова.
Согласно решению суда, в отношении Э.Салимова избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.
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Лишенный сегодня постановлением Милли Меджлиса депутатской неприкосновенности Эльданиз Салимов доставлен в суд.
В Бинагадинском районном суде рассматривается представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Эльданиза Салимова, пишет АПА.