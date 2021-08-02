Белорусская легкоатлетка Тимановская запросила политическое убежище в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпиады и попытались вывезти из Токио после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше. Об этом рассказал глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в эфире Настоящего Времени.

«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке, — говорит Опейкин. — Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры».