Белорусская легкоатлетка Тимановская запросила политическое убежище в Польше

2 августа, 11:59

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпиады и попытались вывезти из Токио после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше. Об этом рассказал глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в эфире Настоящего Времени.

«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке, — говорит Опейкин. — Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры».

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Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

2 августа, 12:29

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Ранее парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна. По Конституции, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством, передает Sputnik Армения.

На выборах 20 июня победу одержала партия «Гражданский договор», во главе с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном.

По закону, сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.