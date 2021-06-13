Поисковая группа военных обнаружила останки пилота, погибшего при крушении вертолета пограничников Ми-24 в Чечне в феврале 2002 года. Об этом говорится в сообщении специального моторизованного батальона «Юг» грозненского соединения Росгвардии, занимавшегося поиском захоронения.

«Поиски велись почти полгода в горно-лесистой местности Веденского района. Останки одного из трех членов экипажа обнаружили в 4 километрах от места крушения. Их спрятали боевики бандгруппы Хусейна Гакаева, орудовавшей в этом районе», — приводит РИА Новости слова представителя батальона.

По его словам, после эксгумации останков будут проведены генетические и другие исследования для установления личности, после чего их передадут родственникам для захоронения. Поиски останков двух других членов экипажа будут продолжены.

Пограничный вертолет Ми-24 с тремя членами экипажа на борту, летевший из Владикавказа в Тусхарой Итум-Калинского района в горах Чечни, пропал в Веденском районе 3 февраля 2002 года. Обломки вертолета были найдены военными примерно через две недели после крушения. Летчики считались погибшими, боевики заявляли об их пленении. По данным СМИ, вертолет мог сбиться с курса из-за плохих погодных условий и врезаться в гору.

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