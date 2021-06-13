По его словам, это важные гуманитарные шаги и жесты с точки зрения укрепления доверия со стороны Баку и Еревана, которые, как надеется ЕС, откроют путь для дальнейшего сотрудничества между сторонами и окончательной передачи всех имеющихся карт минных полей во избежание новых жертв среди гражданского населения