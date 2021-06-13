Нынешние власти проводят интенсивную завуалированную антироссийскую пропаганду. Об этом в своем Телеграм-канале написал начальник штаба блока «Армения» Армен Геворкян.

«На фоне активной избирательной кампании несколько обстоятельств остаются незамеченными.

В частности, нынешние власти проводят интенсивную завуалированную антироссийскую пропаганду. При этом уже очевидно, что подобная кампания проводится совместно с турецкой коалицией. Я предупреждаю, что такие действия чреваты новыми очень серьезными геополитическими последствиями для нас. Если я уже заметил мотивы и масштабы подобной пропаганды, то наши российские партнеры, наверное, знают намного больше.

Наши западные партнеры решили молчать и делать вид, что выборы в стране проходят в нормальных условиях. Это нечестное и неуважительное отношение в первую очередь к армянскому народу. Не замечать, что предвыборная кампания сопровождается систематическими нарушениями со стороны властей, значит преследовать цель сохранить власть Никола», — написал он.

Minval.az