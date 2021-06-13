Соросовские офисы или будут запрещены, или их деятельность будет строго ограничена. Об этом в ходе предвыборной агитации в городе Берд Тавушской области 13 июня заявил второй президент, кандидат в премьер-министры от блока «Армения» Роберт Кочарян.

По его словам, сначала будет сформирована законодательная база, после чего или будут введены строгие ограничения, или деятельность этих организаций будет запрещена. «Или они будут запрещены, или они будут функционировать как международные агенты под строгим контролем»,- пояснил Кочарян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am. Он напомнил, что в тех же западных странах действуют строгие ограничения в связи с деятельностью организаций, финансируемых извне.

Minval.az