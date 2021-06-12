Сборная Швейцария сыграла вничью с национальной командой Уэльса в матче 1-го тура группы A чемпионата Европы по футболу.

Команда Владимира Петковича лучше провела первый тайм встречи, но воплотить игровое преимущество в голы она на смогла.

Однако уже в начале второго тайма швейцарцы таки забили. Сначала голкипер сборной Уэльса Данни Уорд отразил непростой удар Бреела Эмболо. А уже после подачи углового вратарь номинальных хозяев проиграл свою дуэль форварду швейцарцев, который отправил мяч в угол ворот ударом головой.

Уэльс смог отыграться на 74-й минуте. После розыгрыша углового единички на табло установил Кифер Мур, поразивший ворота швейцарцев ударом головой.

На 85-й минуте команда Петковича забила второй гол, но он был отменен из-за офсайда у Марио Гаврановича.

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