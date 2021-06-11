И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян признался сегодня на встрече со своими соратниками, что прослушивал телефонные разговоры экс-главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

«20 ноября он по какой-то причине позвонил Сержу Саргсяну. Они обзывали меня последними словами», — приводит «Спутник» слова Пашиняна.

После этого разговора Гаспарян попросил встречи с Пашиняном, на которой заявил ему, что тот должен подать в отставку.

«Я его спросил, сколько дней ты не спал, он сказал 4-5. Я ему в ответ — иди поспи, приди в себя, потом поговорим и представим, что этого разговора не было», — рассказал Пашинян.

В тот же день Гаспарян, по словам и.о. премьера, встречался в Сюнике с «какими-то кругами».

Пашинян заверял, что «доверял Онику как брату, никогда не сомневался в его словах», и сейчас он не понимает, почему о нем распространяют ложные слухи.

Ранее Пашинян на встрече с жителями города Арташат заявил, что Гаспарян еще должен ответить в суде за потерю Шуши. Он также обвинил экс-главу Генштаба в том, что он советовал ему «отдать» некоторые села в Тавушской области.

Minval.az