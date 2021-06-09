В Азербайджане выявлено еще 68 случаев заражения коронавирусом, 279 человек вылечились, 1 скончался.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 68 случаев заражения коронавирусом, 279 человек вылечились, 1 скончался.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/06/09 16:35
Раздел: Азербайджан
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