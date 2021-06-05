Проходит церемония прощания с журналистом- оператором AzTV Сираджем Абышовым, погибшим в результате подрыва на мине в Кяльбаджаре.

В церемонии прощания, которая проходит в доме, где жил Сираж Абышов, — в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиева города Сумгайыт, принимают участие помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, представители СМИ и общественности.

Журналист будет похоронен на Аллее Шехидов в Сумгайыте.

Minval.az