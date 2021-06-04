Постоянно расширяя диапазон охвата сети по стране, Nar начал предоставлять услуги своей сети в освобожденных регионах. Базовые станции с технологиями 2G, 3G и 4G уже запущены в поселке Гадрут Ходжавендского района и Джебраильском районе. Отметим, что для обеспечения освобожденных территорий современной и постоянной сетевой инфраструктурой Nar продолжает установку базовых станций в Шуше в рамках «Карабахского плана».

Стремясь обеспечить население качественным интернетом, Nar в первом квартале 2021 года установил более 50 новых базовых станций. Таким образом, мобильный оператор предоставляет населению страны бесперебойным интернет с более чем 5670 базовыми станциями.

Следует отметить, что по сравнению с первым кварталом прошлого года объем трафика данных, передаваемого по технологии LTE-A, увеличился на 22% за аналогичный период текущего года. В настоящее время около 82% всего интернета в сети обеспечивается через базовые станции с технологией LTE-A. Отметим, что интернет-сеть Nar покрывает 89% территории страны и 99,9% населения страны.

Отметим, что в годы Отечественной войны Nar обеспечивал связь на освобожденных территориях через мобильные базовые станции.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8740 базовых станций и охватывающей 90% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.

Minval.az