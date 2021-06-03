Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «прямая линия» с Владимиром Путиным в нынешнем году состоится. Однако в каком формате будет проведено мероприятие, представитель Кремля не уточнил.

«Будет в этом году», — сказал Песков журналистам в кулуарах ПМЭФ, отметив, что подготовка к «прямой линии» уже идёт.

В 2020 году из-за пандемии традиционной «прямой линии» с президентом не было, однако её частично совместили с ежегодной пресс-конференцией президента РФ, которая состоялась в декабре, напоминает «Лайф».

Minval.az