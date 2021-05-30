О том, насколько политика Азербайджана сегодня представляется успешной как на внешнем, так и на внутреннем направлениях, а также вызовах в связи с нагорно-карабахским урегулированием «Москва-Баку» рассказал политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

-Игорь Юрьевич, многие считают, что именно создание Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году стало основой для независимости Азербайджана в будущем. Нельзя не отметить, что за последние годы Азербайджан все больше и больше заявляет о себе в качестве успешного государства, влияющего на международную повестку…

-Сегодня Азербайджан – это пример страны, на которую очень многие могут равняться. Это пример успешного, устойчивого развития, движения вперед, политических успехов. Неслучайны те теплые, добрые слова, сказанные в поздравлении президента Владимира Путина, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики. В нем российский лидер подчеркнул, что Азербайджан пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении важных вопросов международной повестки. Безусловно, политическая модель развития Азербайджана привлекательна и эффективна.

За годы своей независимости, особенно в последнее время, Азербайджан достиг больших политических успехов. С Азербайджаном сегодня с уважением ведут диалог лидеры ведущих стран мира. Именно Баку за последние годы стало той площадкой, на которой встречаются российские военачальники с американскими, натовскими. Не редки случаи, когда Азербайджан поднимал на международной арене многие острейшие вопросы. Баку принимает форумы международного масштаба, проводит самые главные мировые спортивные и культурные события, и это тоже свидетельство уважения и авторитета. Азербайджан, подписав знаменитый «Контракт века», успешно использует нефтяные доходы на благо страны, на свой авторитет. Сегодня Азербайджан с успехом идет по пути диверсификации экономики. Политика современного Азербайджана эффективна, рациональна, предсказуема, направлена на собственные национальные интересы. Азербайджан сумел добиться позитивных отношений с разными геополитическими силами.

Сегодня Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения и продвигает актуальную для международного сообщества повестку. Именно Азербайджан в 2020 году стал инициатором созыва специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

Азербайджан продвигает идею мультикультурализма, и это не просто какая-то теоретическая модель, в ее основе – практическая ежедневная жизнь. В Азербайджане представители разных национальностей, разных религий мирно сосуществуют друг с другом, взаимно, вместе отмечают праздники.

При этом считаю, что выдающееся событие, достигнутое Азербайджаном, это урегулирование нагорно-карабахского конфликта, победа Азерабйджана во второй Карабахской войне. Очень многие считали, что нагорно-карабахский конфликт будет длиться всегда и никогда в нем не будет поставлена точка. Тем более неожиданной для многих стала выдающаяся военная победа Азербайджана и еще больший рост авторитета страны в международном масштабе. И здесь нужно в первую очередь сказать о роли лидера – президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Роль личности в истории никто не отменял. Безусловно, такая победа стала результатом долгих лет упорного государственного развития, экономического строительства, укрепления военной мощи, политической виртуозности, моральной настроенности азербайджанцев на справедливость.

Отмечу, что сегодня Азербайджан, Россия – подлинно суверенные государства. В нынешнюю эпоху международных отношений подлинным суверенитетом обладает очень ограниченное количество государств, все остальные либо встроены в какие-то либо военно-политические блоки, либо экономические союзы и не могут проводить свою политику полностью суверенно, не оглядываясь на старших партнеров, без влияния извне, не могут себе позволить политику полного национального суверенитета. Азербайджан полностью суверенен, это достойный партнер России, наши отношения основаны на принципах абсолютного равенства. Как Владимир Путин, так и Ильхам Алиев принимают важнейшие решения исключительно через призму национальных интересов и интересов своего народа. Рассчитываю, что после завершения ковидной эпохи мы увидим новые впечатляющие движения вперед в российско-азербайджанских отношениях по целому ряду направлений. Наши народы связывают взаимные симпатии, уважение и доверие. То же самое можно сказать о наших президентах. Думаю, что российско-азербайджанские отношения ждет абсолютно счастливое будущее и новые прорывы по целому ряду направлений. Это необходимо реализовать для того, чтобы наши отношения были по-прежнему независимы от какой-либо политической конъюнктуры и давали взаимный эффект движения к лучшему справедливому будущему.

-Но позитив и движение к укреплению отношений будет зависеть и от ситуации на Южном Кавказе, в частности, в вопросе нагорно-карабахского урегулирования, где, на пути к миру, как мы видим, постоянно наши страны сталкиваются с вызовами. В частности, вчерашняя ситуация с диверсантами, переброшенными армянской стороной на территорию Азербайджана. Какова цель такого политического шага?

-Вчерашняя ситуация достаточно банальна. Армения попыталась совершить диверсию, но благодаря отличному техническому оснащению азербайджанской армии удалось вскрыть движение армянских диверсантов и они были обезврежены. То, что армянское военное командование, политики пытаются представить это как то, что этой группой лиц проводились инженерные работы — это глупости. Потому что ночью личный состав отдыхает, а не занимается инженерными работами. В три часа ночи на азербайджанской территории могли быть исключительно армянские диверсанты. Думаю, свидетельские показания этих людей все прояснят, но и сейчас абсолютно все понятно.

Для чего это было сделано? Надо учитывать, что попытка диверсии с армянской стороны была предпринята в преддверии внеочередных парламентских выборов. Видимо, хотелось продемонстрировать избирателям Пашиняна хоть какую-то маленькую «победу», показать, что он тоже может отвечать, показывать зубы. Правда вместо этого получилось то, о чем Владимир Владимирович недавно говорил. Зубы им выбили. Таким образом, Армения потерпела очередное фиаско, болезненную неудачу.

Полагаю, диверсия была специально запланирована в преддверии Дня Республики в Азербайджане. Для Армении важна психологическая компенсация тех позорны неудач, которые преследуют ее в военном плане. Разгром во второй Карабахской войне и капитуляция, то психологическое превосходство, которое демонстрируют азербайджанские солдаты, находящиеся на границе. На распространенных видео мы видим, как вооруженные армянские солдаты покорно покидают позиции, уходят с тех территорий, которые им не принадлежат. Это вызывает огромный психологический коллапс в армянском обществе.

Мы можем только гадать, была данная попытка диверсии решением Пашиняна или это происходило за его спиной. Очевидно, что подобного рода акция была санкционирована на уровне, как минимум, начальника Генерального штаба, может быть министра обороны, потому что трудно представить, чтобы такая операция была проведена самостоятельно кем-то из армянских командиров низшего или среднего звена. Это исключено, поэтому, полагаю, была санкция военного руководства. А могла ли такая санкция быть получена без одобрения Пашиняна? 50 на 50. Судя по всему, армянский Генеральный штаб решил поиграть в Рэмбо. Эти игры закончились очевидным позором и шесть «Рэмбо» сейчас будут фигурировать в Азербайджане в качестве участников судебного процесса.

В любом случае это действие с армянской стороны стало для Армении новым уроком и показателем армянскому военному командованию, что такими вещами заниматься не надо, потому что они будут пресечены. А самое главное — они ведь в любом случае безрезультатны, так как уровень боеготовности азербайджанской армии сегодня, в том числе на морально-психологическом уровне, на голову, если не более, превосходит аналогичные показатели армянской армии. Поэтому все эти идеи о реванше в Армении разбиваются о суровую правду жизни.

Мы видели расхождения между заявлением Пашиняна в связи со случившимся и Генеральным штабом ВС Армении. И подобные заявления, расхождения — в духе небезызвестного бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна. Известно, что Министерство обороны Армении во время второй Карабахской войны нагло врало своему населению и международной общественности. Видимо, такая практика остается на вооружении до сих пор.

В целом, мы увидели, что Пашинян на фоне попытки диверсии выдвинул свой «план» по урегулированию ситуации на границе. Предложил он на границе разместить международных наблюдателей. Думаю, это бессмысленно. Здесь надо не наблюдать, а предпринимать практические шаги по делимитации и демаркации границ. Собственно, и Путин, и Лавров уже предложили это сделать, учитывая болезненность этой темы для Еревана, при российском посредничестве. За основу должны быть взяты карты середины 1970-х годов, на которых четко обозначены административные границы между Армянской и Азербайджанской ССР. Между государствами будет четкая граница, что станет основой для установления добрососедских отношений и отсутствия каких-либо территориальных претензий.

-А как насчет периодических заявлений Никола Пашиняна — сигналов народу, что нужно идти на окончательное урегулирование карабахского конфликта, на разблокирование транспортно-экономических связей. Мы видим заявления и видим «практику» — вот в связи с той же диверсией. Видим заявления Москвы, что есть движение в вопросе разблокирования транспортно-экономических связей. Где во всем этом истина?

-Все, что сейчас говорит и делает Никол Пашинян, надо рассматривать исключительно через призму предстоящих выборов, которые во многом определят его дальнейшую личную политическую судьбу. Если он проиграет, то его просто не выпустят из страны и он станет козлом отпущения за неудачи армянских генералов и сядет на скамью подсудимых. И и.о. премьера Армении эти риски понимает – для себя и своей семьи. Поэтому вся логика его сегодня – это логика политического выживания, а не только политической борьбы.

Мы видели, как Пашинян пытался опять поиграть на теме привлечения к ситуации ОДКБ, России. Но и Москва, и ОДКБ высказалась за политико-дипломатические пути решения конфликта, это было подчеркнуто. В ОДКБ прекрасно понимают, что такое Армения и кто такой Пашинян. И таскать каштаны из огня руками ОДКБ у Еревана не получится.

Мы видим и то, как бывшие лидеры Армении делают заявления о чуть ли не надвигающейся революции в стране. Понятно, что такие заявления также звучат в преддверии выборов. Будет революция или нет – решать армянскому обществу. Армении нужна не революция, потрясения, а спокойное развитие. А это возможно только при добрососедских отношениях со странами региона, что включает в себя выполнение трехстороннего заявления по нагорно-карабахскому урегулированию, в том числе разблокирование транспортных коммуникаций, экономическое сотрудничество. Без этого Армения будет оставаться такой же, как была все эти 30 лет – бедной, обездоленной, тем более сейчас жало милитаризма у нее вырвано. А потенциальная революция принесет армянскому обществу только беды.

-Есть ли такой вариант, что вот сейчас Армения осуществила провокацию в качестве инструмента перед выборами, а затем Ереван будет спокойно выполнять трехстороннее соглашение?

-Я думаю, что провокации будут новые, самые разные, поэтому относиться к этому надо серьезно. Пока то, что говорит Пашинян – это не более, чем политическая риторика, нацеленная на то, чтобы победить на парламентских выборах. Он хочет обрисовать армянскому обществу некую модель будущего, которое будет стабильно, безопасно, с экономическим процветанием. Будет ли он привержен такому курсу – посмотрим после того, как он победит или не победит на выборах. Цену заявлениям Пашиняна можно будет проверить только после выборов.

В любом случае Россия будет способствовать, чтобы трехстороннее заявление по нагорно-карабахскому урегулированию выполнялось. Она будет активно влиять на Ереван, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства, в том числе по разблокированию транспортных коммуникаций. Мы, безусловно, заинтересованы в стабильном Южном Кавказе. А основа этого – партнерство, сотрудничество, отсутствие вражды. И делимитация, демаркация границы – это тоже вклад в стабильность на Южном Кавказе.

Minval.az