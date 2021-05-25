На границе Армении и Азербайджана погиб армянский военнослужащий младший сержант В.Хуршудян (1989 г.р). Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
На границе Армении и Азербайджана погиб армянский военнослужащий младший сержант В.Хуршудян (1989 г.р). Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Дата: 2021/05/25 19:43
Раздел: Бывший СССР
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