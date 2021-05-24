Президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с киргизским лидером Садыром Жапаровым призвал Киргизию и Таджикистан найти долгосрочное решение ситуации на границе.

«Мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе… Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров», — сказал Путин, слова которого приводит RT.

Он также сообщил, что обсуждал данный вопрос с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе его визита в Москву 8 мая.

«Нужно найти такой способ решения вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться и всячески в этом помогать», — подчеркнул российский лидер.

Minval.az