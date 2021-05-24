Российский оппозиционер Михаил Ходорковский будет добиваться освобождения задержанного в Минске оппозиционного журналиста и одного из основателей Telegram-канала NЕХТА Романа Протасевича. Об этом он заявил 24 мая на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что против Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, необходимо ввести санкции.

«Произошедшее в небе Беларуси – это пиратский захват гражданского воздушного судна, санкционированный лично белорусским диктатором ради мести редактору независимого СМИ. Я буду добиваться освобождения Романа и санкций в отношении Лукашенко и тех, кто с ним сотрудничает», – подчеркнул Ходорковский.

Minval.az