Заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии стала депутат парламента Мариам Квривишвили. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации Минэкономики, Квривишвили будет курировать туризм, авиацию и курорты.

31-летняя Квривишвили является членом политсовета правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия». В парламенте она занимала пост первого заместителя председателя комитета по интеграции с Европой, а также членом комитета отраслевой экономики и экономической политики.

До избрания депутатом парламента Квривишвили с февраля 2019 года возглавляла Национальную администрацию туризма Грузии. В 2012-2014 годах там же занимала должность заместителя руководителя ведомства.

С 2014 по 2019 год была директором компании туроператора «Вояжер», параллельно региональным менеджером авиакомпании Flydubai.

До этого она работала старшим советником в Министерстве экономики. Окончила Школу бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли.

В ближайшее время парламент Грузии досрочно прекратит ее полномочия в связи с переходом на новую работу.

Minval.az