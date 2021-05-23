Обсуждение «агрессивных планов НАТО» — вновь на пике востребованности в московских СМИ. Здесь обсуждают во всех смыслах сенсационную новость: натовские спецназовцы готовятся действовать в оккупированном украинском Крыму. Как сообщил Business Insider, НАТО в ходе учений Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 отрабатывает возможные маневры в случае конфликта с Россией, в том числе и действия на захваченном полуострове. «Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», — указывает BI, добавляя, что учения проводились с участием военных не только входящих в НАТО Болгарии, Хорватии, Германии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании и Великобритании, но еще и Грузии, Украины и Австрии. Одновременно, указывает The National Interest, «американский по форме и российский по содержанию», США разрабатывают «мультизадачный» план атаки на «балтийский» форпост России — Калининградскую область. Где уже приоритет будет отдаваться «электронной войне».

Здесь огромное поле для комментирования. Страны НАТО категорически не признают российскую аннексию Крыма, а это значит, что тем, кто еще недавно взвизгивал от радости по поводу «возвращения в родную гавань», лучше держать в голове, что живут они под «дамокловым мечом» новой войны. Тем более что, как показал опыт Карабаха, «заморозка» и оккупация — это, к сожалению для одних и к счастью для других, не навечно.

Калининград, в отличие от Крыма, международно признанная территория России. Что, впрочем, не отменяет его далеко не «славянской» истории, где свои права на этот город может предъявить не только Германия, но и куда более близкая Литва. К тому же на Балтике в последние месяцы становится действительно жарко. Экспертное сообщество доселе нейтральной Швеции уже считает риск войны с Россией вполне реальным и прогнозирует, что в одиночку страна не продержится, из чего делается вполне предсказуемый вывод: Стокгольму следует поторопиться со вступлением в НАТО. Понятно и другое. Калининградская область РФ, с одной стороны, и Беларусь, с другой, как раз и очерчивают Сувалскский коридор — узенькую полоску земли, через которую осуществляется сухопутная связь Польши и ее союзников по НАТО со странами Балтии, и как утверждают военные эксперты и аналитики, в случае «горячего сценария» Россия именно здесь постарается отрезать бывшие «республики советской Прибалтики» от союзников по Североатлантическому договору. Тем более НАТО заставляет торопиться по меньшей мере неоднозначное развитие событий вокруг Беларуси.

Но есть еще одна сторона вопроса. И Крым, и Калининград — это регионы, где Россия собрала впечатляющие военные «кулаки» вблизи границ государств, входящих в Североатлантический альянс, сосредоточив там свое самое грозное оружие: ОТРК «Искандер», ЗРК С-400 «Триумф» и береговые комплексы «Бастион». Именно здесь реализуется стратегия пресловутых «ракетно-ядерных пузырей», которые не столько «прикрывают» российские территории, сколько «накрывают» соседние страны НАТО. И если авторы «утечек» о «натовском прицеле» на Калининград и Крым не ушли совсем уж в отрыв от реальности, то сомнений нет: НАТО нацеливается именно на российские «пузыри», которые не без оснований считает угрозой для себя.

Но еще совсем недавно, осенью 2019 года, когда в Армении вступила в практическую фазу подготовка к новой войне в Карабахе, а ее министр обороны Давид Тоноян прямо заговорил о «новой войне за новые территории», местные эксперты открыто рассуждали: дескать, такой же «пузырь», он же «купол», существует и в Армении. «Бастионы» на озере Севан, конечно, ставить незачем, да и вместо С-400 — С-300, но вот ОТРК «Искандер» — налицо. Добавим от себя: этот «пузырь» тоже «надут» в непосредственной близости от входящей в НАТО Турции, к которой у Армении к тому же давние территориальные претензии. И как показал опыт нашей 44-дневной войны, в расквартированных здесь войсках, подберем самый мягкий эпитет, такой «базар», что если даже из «Искандеров» будут стрелять, потом невозможно установить, кто это сделал, кто их контролировал и кто отдал приказ.

А тогда уже по меньшей мере не стоит исключать, что первым в фокусе внимания НАТО окажется не крымский и не балтийский, а именно армянский «пузырь». Со всеми вытекающими.

Нурани, обозреватель

Minval.az