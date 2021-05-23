Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что Россия «выбьет зубы» тем, кто попытается «что-то откусить» от страны.

Отвечая на вопрос, какие страны имел в виду Путин, пресс-секретарь прямого ответа не дал. Он подчеркнул, что Россия «никогда никому не позволит претендовать на что-то наше». «И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить», — добавил Песков (цитата по РБК).

По его словам, Путин своим высказыванием четко обозначил константу российского мировоззрения. «Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», — заметил Песков.

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