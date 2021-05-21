Россия планирует в 2021 году экспортировать вертолётную технику на сумму более $1 млрд, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«В 2021 году предполагается осуществить поставки на экспорт российской вертолётной техники на сумму свыше $1 млрд», — цитирует его РИА Новости.

Как отметили в ФСВТС, Россия предлагает мировому рынку вертолёты всех основных классов на вкус любого заказчика.

«Это новейшие ударные вертолёты Ми-28НЭ и Ка-52, различные военно-транспортные вертолёты серии Ми-8/17, тяжёлые вертолёты Ми-26, транспортные Ми-38, лёгкие многоцелевые вертолёты Ка-226 и другие высококачественные машины», — рассказал Шугаев.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал об интересе других стран к экспортной версии нового российского ударного вертолёта Ми-28НМ.

Minval.az