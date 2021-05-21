Доктор получил сотрясение мозга после того, как пришедший на вакцинацию мужчина набросился на него, сообщает управление здравоохранения Алматинской области.

Инцидент произошел сегодня в Ескельдинской центральной районной больнице.

Врач вел прием, когда к нему пришел пациент для получения прививки. Доктор начал стандартные разъяснения, которые были прерваны агрессивным поведением пациента. В ведомстве отметили, что гость находился в неадекватном состоянии.

Врач сделал замечание агрессивному человеку, однако тот начал выкрикивать нецензурные слова и набросился на врача, нанеся несколько ударов по голове.

К месту случившегося прибыли полицейские, врач написал в местное отделение заявление об избиении, сообщает «Спутник-Казахстан».

Доктору был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга, многочисленные кровоподтеки и ушибы лица и мягких тканей». В настоящее время он проходит амбулаторное лечение.

Minval.az