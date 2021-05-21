На 15-м километре дороги Сисиан-Муцк 20 мая 2021 года примерно в 19: 00 часов военная техника типа МТЛБ N-ой воинской части Министерства обороны Армении, направляясь с места постоянной дислокации в районы применения, выехала с проезжей части и скатилась в ущелье на глубину 100 метров, в результате чего механик-водитель, военнослужащий срочной службы Арман Гамбарян от полученных травм скончался.

Как говорится в сообщении пресс-службы СК республики, находящиеся в МТЛБ трое военнослужащих срочной службы и начальник бронетанковой службы воинской части с телесными травмами доставлены в военный госпиталь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 377 УК Армении (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ведется следствие.

Minval.az