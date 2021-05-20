Правительство обязано прекратить незаконное осуществление Николом Пашиняном полномочий премьер-министра. Об этом говорится в заявлении блока «Армения», предвыборный список которого возглавляет второй президент Армении Роберт Кочарян.
В заявлении, в частности, отмечается:
«Соотечественники,
Никол Пашинян, пытающийся любой ценой сохранить свою власть, сформировал в стране хаос и готов пойти на любую предательскую сделку за счет государства и Родины.
В дальнейшем для исправления ситуации потребуются нечеловеческие усилия.
Никол Пашинян, ушедший с поста премьер-министра, не уполномочен подписывать какие-либо документы от имени Правительства Армении.
Кроме того, любое соглашение, достигнутое посредством действия, запрещенного международным правом, включая применения или угрозы применения силы, является недействительным.
Исходя из вышеизложенного:
Правительство обязано прекратить незаконное осуществление Николом Пашиняном полномочий премьер-министра. Подписание Николом Пашиняном очередного антигосударственного документа за спиной народа не может быть легитимным.
Жизненно важные интересы армянского народа и территориальная целостность Армении могут быть обеспечены только новой властью, сформированной предстоящими внеочередными выборами.
Правительство обязано всеми возможными средствами организовать восстановление территориальной целостности и суверенитета Армении».