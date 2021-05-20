Правительство обязано прекратить незаконное осуществление Николом Пашиняном полномочий премьер-министра. Об этом говорится в заявлении блока «Армения», предвыборный список которого возглавляет второй президент Армении Роберт Кочарян.

В заявлении, в частности, отмечается:

«Соотечественники,

Никол Пашинян, пытающийся любой ценой сохранить свою власть, сформировал в стране хаос и готов пойти на любую предательскую сделку за счет государства и Родины.

В дальнейшем для исправления ситуации потребуются нечеловеческие усилия.

Никол Пашинян, ушедший с поста премьер-министра, не уполномочен подписывать какие-либо документы от имени Правительства Армении.

Кроме того, любое соглашение, достигнутое посредством действия, запрещенного международным правом, включая применения или угрозы применения силы, является недействительным.

Исходя из вышеизложенного:

Правительство обязано прекратить незаконное осуществление Николом Пашиняном полномочий премьер-министра. Подписание Николом Пашиняном очередного антигосударственного документа за спиной народа не может быть легитимным.

Жизненно важные интересы армянского народа и территориальная целостность Армении могут быть обеспечены только новой властью, сформированной предстоящими внеочередными выборами.

Правительство обязано всеми возможными средствами организовать восстановление территориальной целостности и суверенитета Армении».

Minval.az