Полиция Армении задерживает в центре Еревана участников акции протеста против планируемого подписания нового соглашения с Азербайджаном о демаркации и делимитации границ.

Несколько сотен человек перекрыли проспект Баграмяна, где находится здание парламента, которое проводит внеочередное заседание по вопросу нового соглашения с Азербайджаном. Полиция разогнала демонстрантов, после чего начала массовые задержания, отмечает «Интерфакс». В акции протеста участвуют представители различных партий и организаций.



***

Возле здания правительства Армении в Ереване началась акция протеста оппозиции. Демонстранты вышли на демонстрацию из-за заявления исполняющего обязанности премьер-министра Армении Николы Пашиняна о готовности подписать документ по итогам трёхсторонних переговоров с участием России и Азербайджана.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что организаторы митинга требуют публикации всех пунктов документа.

Minval.az