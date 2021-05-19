И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян представил президенту РФ Владимиру Путину текущую ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении, в ходе телефонной беседы, Пашинян поблагодарил за усилия России в эти дни, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе.

Собеседники сошлись во мнении вокруг путей разрешения ситуации и их методики.

Согласно информации Кремля, «в развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путем переговоров».

Путин подчеркнул, что российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе.

Minval.az