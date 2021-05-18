Участились демонстративные полеты стратегической авиации Североатлантического альянса у белорусской границы, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС страны генерал-майор Игорь Король. За нынешний год зафиксировано уже девять подобных случаев.

«И можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по РФ», — отметил генерал-майор, слова которого приводит CTV.

НАТО задействовала весь арсенал авиации для разведывательных миссий: от стратегических самолетов до беспилотных летательных аппаратов. Еженедельно Минобороны РФ фиксирует более 30 полетов различного вооружения. Генерал-майор добавил, что Альянс своими маневрами проверяет готовность противовоздушной обороны (ПВО).

Россия и Беларусь осуществляют совместное военное планирование, напомнил главный редактор журнала «Национальная оборона», эксперт по военной тематике Игорь Коротченко. Страны уже создали общую группировку ПВО.

«В этом плане нас рассматривают как вероятных военных противников. Поэтому как Россия, так и Беларусь считаются угрозами», — отметил Коротченко, слова которого приводит «ПолитЭксперт».

Соответственно НАТО отрабатывает сценарии боевых действий против Москвы и Минска. Участившиеся полеты Альянса еще раз подчеркивают необходимость совместного усиления возможностей России и Беларуси. Страны должны совместно противостоять угрозам, которые несет блок НАТО.

«Самым оптимальным вариантом было бы размещение российской базы ВКС на территории Беларуси. Пока Минск к этому не склоняется, но на мой взгляд, это самый выверенный шаг, который позволил бы существенно усилить нашу совместную военную безопасность», — заключил Игорь Коротченко.

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