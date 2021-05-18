Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», выпущенный на случай насильственной смерти президента Беларуси, необходим, чтобы граждане не беспокоились за свою судьбу, а «недруги» не могли дестабилизировать страну. Об этом глава государства Александр Лукашенко сообщил на заседании Совета безопасности.

«Декрет касается одного случая или момента в истории нашей страны, если не дай бог это произойдет. <…> Представьте, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Не трудно спрогнозировать. Я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет президента», — сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

По его словам, декрет нужен для членов Совета безопасности и для граждан, поддерживающих нынешнюю политику, которые беспокоятся за свою судьбу. «Наши недруги в том числе должны понимать, что таким образом дестабилизировать страну не получится», — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что после избрания нового президента этот декрет будет не нужен, его сможет отменить глава государства или парламент.

По словам президента, декрет ему «никто не советовал». «Наоборот, пять раз его переписывали», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что если декрет будет задействован, стабилизация ситуации в стране будет зависеть от выборов нового президента, вопрос о которых будет решаться при участии губернаторов. «Без губернаторов мы не решим ни один вопрос в стране», — сказал глава Беларуси.

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